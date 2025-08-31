〈「母乳をあげても全然痩せなかった」体重100キロ女性→“58キロ・超キュートなマッスルボディー”に大変身…毎日コーラを飲むアラフォー女性にダイエットを決意させた『医師のコワい言葉』〉から続く

「どうせ加工でしょ」「痩せても可愛くないですね」――努力する姿、ポジティブなメッセージを発信しても、悪口を書かれることも……。自らの努力で体重100キロ→58キロに減量することに成功した、ダイエット系インフルエンサーのなつみさん（35歳）。

ときには悪口を書かれても彼女が発信をやめない理由とは？ そしてダイエットを成功させるための秘訣とは？ インタビュー後編をお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

なぜ痩せられたのか？

――具体的にどのような方法でダイエットを始めたのでしょうか？

なつみ 始めた当初は知識がなかったので、カロリーを極端に削る方法を試しました。夜はプロテインに置き換え、朝と昼は炭水化物を少なくして、野菜や鶏のささみ、ゆで卵などを食べていました。この方法で最初の1か月で8キロも痩せたんです。

――すごい！ 何か問題はありましたか？

なつみ はい。実はこの方法は少し間違っていて、カロリーを摂らなすぎると体は飢餓状態になってしまうんです。ある程度痩せたところで停滞期に入ってしまい、そこで30分のオンライン食事指導を受けました。トレーナーから「基礎代謝以上は絶対にカロリーを摂取してください」と言われ、炭水化物も適量摂るようにしたところ、一時的に体重が増えましたが、その後また順調に落ち始めました。

――運動はどのように取り入れましたか？

なつみ 食事を見直すと同時に、筋トレをメインにするようにしました。大学時代に痩せた実績があったので、また「モムチャンダイエット」を始めたんです。DVDを見ながら有酸素運動、筋トレ、マット運動、ダンスを毎日1時間、週に7日行っていました。

今思うと、もっと体を休める時間も必要だったなと反省していますが、当時は夢中で。その後、さらに負荷を上げるために4キロのダンベルを買って、海外のYouTube動画を参考にしながら“上半身の日”と“下半身の日”に分けてトレーニングを行っていました。



太っていた頃のなつみさん（写真：本人提供）

――2人のお子さんの子育てとお仕事がある中で、どのようにトレーニングの時間を確保されたのですか？

1年で35キロの減量に成功！

なつみ その頃は子どもを夜8時半には寝かせて、9時か9時半にトレーニング開始。最初は寝落ちしちゃうときもあって、習慣化していくのがなかなか大変でした。

――8キロ痩せた後も順調に痩せていった？

なつみ 60キロ台に突入したあたりからちょっと停滞しましたが、結局、1年で35キロ落ちました。

――35キロ！ 子ども1人分くらいですよね。

なつみ 上の子が18キロとか20キロのときに同じぐらい痩せて、「1人分だねー」なんてことを言ってました（笑）。

――痩せると皮がたるむと聞きますが？

なつみ プランクとかしたときにたるんとしてるかも。でも立ってれば普通です。私は筋トレメインだったからかも。でも皮のことはほんと聞かれます！

「どれくらい皮余ってますか？」とか。余っていると言うと「じゃあ嫌だからダイエットしません」みたいな人も多い。

――なつみさんが今の筋トレに行き着いたきっかけは？

なつみ 男性と女性って筋肉のつき方が違うじゃないですか。だから男性のトレーニング動画を見てもしっくりこなかったんです。じゃあ女性ですごい人って誰だろうって「筋トレ女子」をYouTubeで検索して。この人きれいだなと思った人を3、4人ピックアップして、洗濯物を干すときとか隙間時間にその人たちの動画を見まくりました。で、その人たちが言ってることが一致している部分を書き出して、実践しました。わりと自己流です（笑）。

1週間で1000人ずつフォロワーが増えていった

――SNSでの発信はいつから始められたのですか？

なつみ こんなに痩せたんだから何かしたほうがいいよって友達に言われて、2024年12月30日にインスタグラムのアカウントを開設しました。大晦日だとみんなインスタ見なくなるかなと思って（笑）。プロフィール写真も自分で撮って編集して。インスタグラムをメインに、TikTokやYouTubeショートでも同じ内容を転載する形で発信してます。

最初の投稿からTikTokでは10万回再生されてビックリしました。インスタグラムは1か月でフォロワーが1000人、2か月ちょっとで1万人になりました。週に1000人ずつくらいフォロワーが増えています。

――まだ始めて1年足らずとは信じられないですね。インスタグラマーとしての活動も忙しそうです。現在の1日のスケジュールを教えてください。

なつみ 今は毎日決まったスケジュールをこなしています。朝4時半に起きて、家にあるエアロバイクで30分有酸素運動。その後、お弁当や朝ごはんを作り、6時半に子どもたちを起こします。8時には子どもたちを送り出し、9時半から午後2時頃まで在宅で仕事。

その後にジムへ行き、3時半頃までトレーニングをして、夕方4時には子どもたちのお迎え。夜は7時半にお風呂に入れ、8時半には寝かしつけるので、その後に動画の撮影や編集をすることもあります。動画撮影は意外と時間がかかるので、週末にまとめて行ったりもしますね。

「痩せても可愛くないですね」と言われることも

――なぜSNSでの発信を始めたのでしょうか？

なつみ 太っていたときの自分と同じ悩みを抱えている人を「救いたい」という気持ちが一番です。私のような経験をした人でも「できるよ」というメッセージを伝えたいと思いました。フォロワーが増えて、たくさんの方から声をかけていただく機会が増えたことは本当にうれしいです。

――SNSでは良いことばかりではないかと思いますが？

なつみ 残念ながら、ネガティブなコメントをいただくこともあります。例えば、「フォロワーの声を利用してるんじゃないか」とか、「痩せても可愛くないですね」とか、「写真を加工して上げてるんでしょ？」といった心ない言葉をいただくこともあります。

――どのように対応されているのですか？

なつみ 基本的には無視しています。ただ、DMで来た場合は「ありがとうございます。これからも温かく見守っていただけるとうれしいです」といった丁寧な返信をすることもあります。相手は何もリスクを背負っていないので、ずるいなとは感じますね。でも、それがインフルエンサー活動にはつきものだと理解しています。

――ご自身の変化について、特にうれしかったことは何ですか？

なつみ 「ダイエットは最高の整形」という言葉は本当だと感じています。以前はイオンで売ってる4Lや5Lの服を着ていて、おしゃれを楽しむというよりは「着られる服」を着ていました。ほとんどチェック柄だったと思います。かわいいバッグを持ってかわいい靴を履くとか昔は想像もできませんでした。

ネイルもそうです。太ってたときは恥ずかしくてお店に行けませんでした。でも70キロくらいになったときに思い切ってネイルサロンに行ったんです。あとは髪型も、首が太くてショートカットもできなかったんですけど、ウルフカットに挑戦できたり。おしゃれって楽しいですね。痩せて本当に良いことしかありません。

――現在の体型には満足されていますか？

なつみ いいえ、まだ満足していません。今は9月と11月に出場するボディメイクの大会に向けて、トレーナーの指導のもと、さらに体を仕上げています。1日5食、合計1800キロカロリーを摂取し、米、MCTオイル、ゆで卵、ささみなどを計算された量で食べています（2025年6月頭時点）。自分だけ家族と違うメニューを食べる生活はこれからも続けていくと思います。

ダイエット成功のための「最も大切なこと」は…

――最後に、ダイエットを成功させる上で最も大切なことは何だと思いますか？

なつみ やはり「強い気持ち」が一番大切だと思います。そして「言い訳を探さないこと」です。以前の私はつねに言い訳を探していた人間でした。フォロワーさんの中にも、「子どもがいるからできない」「時間がないから無理」と言う方がいますが、時間を見つけようと思えば必ずできるし、結局は本人の意思次第だと強く感じています。

（南條 知子）