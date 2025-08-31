「2023年の健康診断で、肝臓の数値がものすごく悪く、『要精密検査』という結果が出たんです。精密検査の結果、脂肪肝だと診断されました」

数年前まで体重が100キロあった、ダイエット系インフルエンサーのなつみさん（35歳）。現在では体重58キロ、さらに以前よりも筋肉質なカラダに。いったい彼女はなぜ変われたのか？ 本気のダイエットを決意させた「医者のコワい言葉」とは？ インタビュー前編をお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）

MAX体重100キロ――好きなものを食べ続けていた生活

――今のなつみさんから想像できないですが、数年前まで100キロ近い体重があったとか。

なつみ 最初は妊娠中に「食べづわり」が始まったことがきっかけです。常に何かを食べていないと気持ち悪くて、ずっと食べていました。2人目の妊娠中には最大100キロまで増えてしまいました。

――なにを食べていたのですか？

なつみ お菓子ですね。ポテチやからあげ、チョコなど、もう食べたいものを好きなだけ食べていました。

保育園に迎えに行く前にコンビニに寄って1000円分くらいお菓子を買い、子どもと分けるのが嫌で車の中で食べ切ったり（笑）。あと、デカビタとコーラが大好きで、炭酸飲料をよく飲んでいました。小さい頃からずっとぽっちゃりしていたのですが、のどが渇くとコーラを選んでしまうクセがありました。



今よりも太っていた頃のなつみさん。体重はやがて100キロにまで増えてしまう（写真：本人提供）

――子どもの頃はぽっちゃりだったのですね。

なつみ はい、小さい頃から少しぽっちゃりしていました。男の子から「デブ」って言われたり。

――痩せたいとまでは思わなかった？

なつみ 太っているの嫌だなとは思っていたのですが、痩せられると思ってませんでした。おじいちゃんが甘いものをすごい与えてくれて（笑）。

高校生の時にアメフト部のマネージャーをしていた時期があり、部員と一緒に走っていたので、その時は56キロまで落ちて、かなり細かったんです。周りから「細いね」とか「足細いね」と言われるのがすごくうれしくて……。でも、運動をやめた後も同じ量のご飯を食べ続けていたら、68キロに戻ってしまいました。

――その後、大学時代はいかがでしたか？

「ドーナツざんまい」だった留学時代

なつみ 大学3年生の時にカナダに留学したんです。留学すると太る人が多いと聞きますが、やはり食べ物が全然違うので、私もそこでまた10キロ太ってしまい、78キロになりました。カナダ限定のドーナツ屋さん「ティムホートンズ」が寮の近くにあって、毎日ドーナツと甘いカフェラテをセットで頼んでました。

――それは太りますね（笑）。でも帰国したら痩せたのでは？

なつみ 日本に帰国したときには、ミニスカートをはいてたら母から「どんな感覚でそれはいてるの？」と言われてしまいました（笑）。

――周りの反応はどうでしたか？

なつみ 留学から帰ってきたときも、友人たちは「太ったね」とは言いませんでしたね。ただ、私自身は「太っていると思われているのかな」と気にはなっていました。都内の女子大に通っていたのですが、周りがみんな細くてキラキラしていたので。友達とプリクラを撮ったとき、自分だけ顔がものすごく大きく写っていて、それはすごく気になりました。幸い、いじめられたり嫌な思いをしたりすることはなく、みんな優しかったです。

でも母から言われたことで自分は太っているんだなと自覚し、ダイエットを決意しました。その頃はやっていた「モムチャンダイエット」（チョン・ダヨンさん考案のダイエット）を始めて、10キロ減量して68キロまで戻しました。

――10キロはすごい！ ちなみに当時お付き合いされている方はいたんですか？

なつみ 彼氏もいましたが、体重について何も言われることはなかったですね。その後、実は結婚式のために58キロまで落としたんです。炭水化物を極端に制限して、週5回、夜に30分の有酸素運動を行うダイエット。でも新婚旅行の沖縄でめちゃめちゃ食べたら見事にリバウンドしました（笑）。

――そしてお子さんの妊娠で、「食べづわり」があって再び体重が増えたのですね。

母乳育児でも痩せられず…

なつみ 好きなだけ食べていたら体重がどんどん増えました。病院の体重測定のたびに塩分過多や体重増加を示すスタンプが母子手帳に押されて。見た目にも太ってきているし、これ以上体重増やしたらダメだなとは思ったんですけど、食欲を止められなくて（笑）。

――でも出産して母乳あげたらみるみる痩せるって言いますよね。

なつみ 実はそれを期待してたんです！ でも全然痩せなかった……。逆に母乳あげるとのどが渇いて、水の代わりにコーラとかデカビタを飲んじゃって（笑）。

――コーラですか（笑）。ちなみに「コカ・コーラ ゼロ」ですか？

なつみ いえ、普通の（笑）。ゼロは人工甘味料の味が好きじゃないんです。コーラの500mlを1日1本は飲んでました。

――2年後に2人目を妊娠されて、さらに体重が増えた？

なつみ 再び食べづわりで、最終的には100キロ近くまで増えてしまいました。

――小さな子ども1人分ぐらいですね（笑）。健康面で何か影響はありましたか？

なつみ 妊娠高血圧症候群で入院しました。血圧が高くなって耳鳴りがしたり、立ち上がったときに目の前がキラキラしたり、頭痛がしたりするんです。妊婦健診で先生からは「これ以上体重を増やさないように」と何度も言われましたが、血圧を測る前にめちゃめちゃ深呼吸してなんとか正常値までもっていって提出するみたいなことをしていました。

――でも食べるのをやめられなかった。

なつみ 妊娠中だから仕方ないという気持ちも多少はありましたが、食欲を止めることができませんでした。結局、2人とも促進剤を使って出産したのですが、下の子は生まれてすぐ胃から出血してNICUに入院することになってしまいました。太りすぎが原因で最終的に子どもにも影響が出てしまったことは、つらい経験でした。

――そこまで経験されても、なかなかダイエットに踏み切れなかった？

なつみ 2人目の産後も「痩せなきゃ」とは思いつつ、ずっとダラダラと過ごしてしまい、産後3年経ってもほとんど体重は落ちていませんでした。ちょうど仕事が変わったタイミングで、子育てと仕事のストレスで食に走ってしまうこともありました。

――お仕事は何をされていたのですか？

なつみ 児童発達支援センターで働いてました。子どもが2人とも自閉症だったので自分も勉強したいなと思って。

――そうだったのですね。なつみさんが明るくて深刻な話に聞こえないのですが、大変だったと思います。

なつみ 2人とも1歳半ぐらいから言葉が遅いなと思って、YouTubeで泣きながら検索したり、診断がつくまでは1人で悩んでましたね。4月の世界自閉症啓発デーのときにインスタグラムのストーリーに子どもたちのことを上げたら、フォロワーさんから「自分も障害児を育てていて、痩せたいけど子育てが大変だからなかなかできないです」とメッセージをもらったりもしました。

ダイエットのきっかけは「肝臓の数値」

――なつみさんの存在がほかのママたちにも勇気を与えてるんですね。では、ダイエットを決意した一番のきっかけは何だったのですか？

なつみ 2023年の健康診断で、肝臓の数値がものすごく悪く、「要精密検査」という結果が出たんです。精密検査の結果、脂肪肝だと診断されました。お酒はまったく飲まないので、食べ過ぎが原因です。そのとき診てくださったお医者さんに「肝臓の病気は僕たちも死にたくないって思うぐらい、そんな死に方をしますよ」とまで言われたんです。

――それは恐ろしくなる言葉ですね。

なつみ その言葉がずっと頭に残っていて、「これは本当にやばい」と強く決意しました。ダイエットを始めるなら記憶に残る日にしたいと思い、2023年12月25日のクリスマスからスタートしたんです。家族がクリスマスケーキやごちそうを食べる中、自分だけはいっさい食べませんでした。それが逆に「頑張ろう」という強い気持ちにつながりました。

