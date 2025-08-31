華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン）は、アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）を備えた完全ワイヤレスイヤホン 「HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC」を、2025年8月29日（金）より発売します。カラーはホワイトとブラックの2色展開。実売価格は6580円（税込）。

「HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC」

記事のポイント 6000円台のエントリーモデルながら、同社のエントリーモデルとしては初めてANC機能を搭載。そのほか、最大50時間（充電ケース併用時）のロングバッテリーも実現。コスパに優れた完全ワイヤレスイヤホンです。

「HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC」は、ファーウェイ「FreeBuds」シリーズのエントリーモデルです。同社のエントリーモデルで初めてANC機能を搭載。また、ファーウェイ史上最長のバッテリー持ちで、充電ケース込みで最大50時間、イヤホン単体で最大10時間の音楽再生ができます。

口径約10mmのダイナミックドライバーによる高音・中音・低音のバランスに優れた音質はもちろん、前モデル「HUAWEI FreeBuds SE 3」にはなかったANC機能が加わり、より音楽やエンターテインメントに没頭できます。

また、マイクと通話ノイズリダクション機能を搭載し、オンラインミーティングや通話も快適に行えます。

充電ケースの物理ボタンで簡単にペアリングできるほか、イヤホンのタッチコントロールで簡単に操作可能。

イヤホン単体で約4.3gと非常に軽量で、IP54の防塵防滴性能も備えているので、汗や水滴を気にせずに音楽を楽しむことができます。

ファーウェイ 「HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC」 発売日：2025年8月29日 実売価格：6580円（税込）

