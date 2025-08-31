感覚と結果が一致せずに「本当に奇妙」　Q2敗退と失速した角田裕毅が漏らした悔しさ「正直、僕はミスもほとんどしていない」

Q3進出を逃し、肩を落とす角田(C)Getty Images

ポイント獲得に向け、前途多難な結果となった。現地時間8月30日にF1はオランダGPの公式予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は1回目（Q1）と2回目（Q2）で12番手と失速。目標としていた3回目（Q3）進出を逃した。

またもマシンは低調なパフォーマンスに終始した。新品のタイヤを導入したQ2最初のアタックで1分9秒622をマークして8番手に食い込んだ角田だったが、他車が記録を伸ばす中で徐々に失速。終盤2回のランでタイムを更新できずに最終的に15人で争われたQ2で12番手となり、敗退となった。

Q3進出圏内の10番手となったカルロス・サインツ（ウィリアムズ）との差は0秒150。そのわずかな差で目標に手が届かなかった角田からは、無念の言葉が漏れた。米メディア『Newsweek』は、戸惑う本人の声を伝えている。

「正直に言うと、もっと結果を期待していた。マシンに対する自信もかなりあったし、今までのグランプリよりもマシンをコントロールできたとも思った。だから、マシンに乗った時のフィーリングと実際に予選で出したラップタイムが一致していないのは奇妙だ」

最終的に予選3番手となったエースドライバーのマックス・フェルスタッペンとも0.5秒差と大きく引き離されてはいない。だからこそ、手応えはあった。しかし、望まれた結果は手にできなかった。