2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÆ²°ÂÎ§¤¬MOMÁª½Ð¡ÖÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¸ø¼°¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊMOM¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢17Ê¬¤ËåºÎï¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿º¸Â¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢27Ê¬¤Ë¤â¥¯¥í¥¹¤òº¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢51Ê¬¤Ë¤Ï¹ª¤ß¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3ÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ3¡Ý1¤Ç¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡78Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ÎMOM¤ËÁª½Ð¡£ÁíÉ¾¤Ç¤Ï¡ÖÆ²°Â¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Îµ²±¤ËÄ¹¤¯»Ä¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¹¶·â¿Ø¤Î¹¥Ä´¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¸å¡¢¥¦¥º¥ó¤Î3ÅÀÌÜ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤·¤¿¡£Èà¤Î1ÅÀÌÜ¤ÏÂî±Û¤·¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢2ÅÀÌÜ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î±Ô¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢Àµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¡¢¤½¤·¤Æ´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò½ª»Ï¶ì¤·¤á¡¢78Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡×
