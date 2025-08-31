°ËÆ£º»è½¡¡Âç¿ÆÍ§¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¹ðÇò¡Ö´ñÀ×Åª¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤Î¶Ì°æ»í¿¥¡Ê30¡Ë¡¢½÷Í¥¤Îºæ¾®½Õ¡Ê31¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¶Ì°æ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2015Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖËë¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤·¤¿¤éÆþ¤Ã¤¿¤é¤â¤â¥¯¥í¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤â¥¯¥í¤À¡Á¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶Ã¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºæ¤È¤ÏÆ±Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖÅ¾¹»À¸¡×¤Ç¶¦±é¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¶Ì°æ¤Ï¡Ö¡ØËë¤¬¾å¤¬¤ë¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Çºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£º»è½¤ò²ð¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö¤À¤«¤é´ñÀ×Åª¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¶Ì°æ¤Ï¡Ö3¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤Èºæ¤È¤Ï½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2019Ç¯¤Ë5Çñ7Æü¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ì°æ¤Ï¡Ö¸µ¡¹»ä¤¬Ä¹´ü¤ÇµÙ¤ß¤¬¶õ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¿¤Ö¤ó¤½¤ÎÁ°¤«¤éº»è½¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤Ã¤«³¤³°¹Ô¤¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢»î¤·¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¤½¤Î»þ¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö¤½¤Î´ü´Ö¤À¤±¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¿¤Î¡×¤È¸À¤¤¡¢ºæ¤È¤â¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¶¯°ú¤Ë¤¨¤¤¤Ã¤Æ¡Ê°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¶Ì°æ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤éÀ¨¤¤ÏÃ¤À¤è¤Í¤¨¡£¤Û¤Ü½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¿Í¤È¤µ¡×¡¢ºæ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±¤¸Éô²°¤Ç¤µ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤Ð¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢2¿Í¤¬¡×¤È´¶¿´¤·¡¢¶Ì°æ¤Ï¡Öº»è½¤È2¿Í¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤¿¤·¤Ï¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£