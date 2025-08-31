「これ以上ないほどの活躍だ」２G１Aのフランクフルト堂安律を独メディアが大絶賛！ 最高評価で“完璧”と称える「守備でも何度も貢献した」
現地８月30日に開催されたブンデスリーガ第２節で、堂安律が所属するフランクフルトは町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦した。
堂安が４−２―３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは17分に先制。敵陣ボックス手前の右寄りでパスを受けた堂安が反転から左足を一閃。狙い澄ましたミドルをゴール左に突き刺す。さらに10分後にも、左からの折り返しを堂安がダイレクトで押し込んで追加点を挙げる。
後半に入って51分には、右サイドからの堂安の絶妙なラストパスをジャン・ウズンが流し込んで追加点を奪取。90＋１分に１点を返されたものの、３−１で勝利して開幕２連勝を飾った。
フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』は、この一戦に出場した選手たちを評価する記事で、全ゴールに絡む活躍をみせた日本人MFを最高評価。「完璧」として、次のように称している。
「２ゴール・１アシスト、これ以上ないほどの活躍だ。1点目は見事なゴールだった。右足でボールを止め、短い助走から左足でゴール隅に流し込んだ。２点目は足を伸ばすだけで決まり、２点目はカン・ウズンに見事なパスを供給した。さらに、この俊敏な日本人は守備でも何度も貢献した。完璧なパフォーマンスだった」
９月にアメリカ遠征を行なう日本代表のメンバーに選ばれている堂安は、最高の形で合流できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律の圧巻ミドル弾＆絶妙アシスト！
