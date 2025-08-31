行ってみたい「徳島県の星空スポット」ランキング！ 1位は「剣山」、では続く2位は？
波の音に包まれた夜の海岸や山間の高原に佇みながら見上げる星たちは、いつもとは違う臨場感を与えてくれます。多くの天体ファンからも支持されているこの地ならではのぜいたくです。
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい徳島県の星空スポット」ランキングを紹介します！
夕暮れ時の海岸は一面がピンクに染まり幻想的な雰囲気に。ウミガメの産卵時期は夜間立ち入りが禁止になるため、星空を見る際には確認が必要です。
回答者からは「ウミガメが上陸する砂浜で星を眺めてみたいから」（30代女性／徳島県）、「行ってみたいから」（20代男性／埼玉県）、「光源が少ないから、星空がとても綺麗に見えるので」（50代男性／広島県）といったコメントが寄せられています。
広々としたキャンプサイトやフル装備のコテージを完備し、初心者からベテランのキャンパーまで楽しめます。満天の星空が現れる夜はキャンプサイト全体が幻想的な雰囲気に。夜間もスタッフが常駐しているので安心です。
回答コメントでは「澄んだ空気と光が少ない静かな環境で、落ち着いて星空を眺められる」（30代女性／神奈川県）、「キャンプもしたい」（30代男性／東京都）、「最高のロケーションで星空観測を満喫する事が出来るので」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
光害が最も少ない地域といわれ、国内屈指の星空が広がることでも有名です。肉眼でも360度、星が降り注ぐような絶景を堪能できます。
回答者からは「山の上だから綺麗に見れそう」（30代男性／群馬県）、「周囲に街明かりがほとんどないため、星空観察には抜群の環境です」（50代男性／東京都）、「標高が高く、星が近くに感じられるスポットとして人気だから」（50代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
