『べらぼう』新たな相関図を公開 総勢33人「豪華」「助かる」「分かりやすい！」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストの相関図が公開された。
【写真あり】総勢33人！新たな相関図を公開「分かりやすい！」
公式SNSは「相関図を更新しました！」と報告しつづり、総勢33人のキャスト陣が掲載された相関図を投稿した。
ファンからは「分かりやすいです！ ありがた山です」「まいど豪華なキャスト陣ですね」「高橋英樹は御三家の方だったのか 登場人物多すぎて覚えきれてなかったので助かる お亡くなりになった殿もおふくも白黒写真」「このタイミングで相関図投下は助かる」「ん！？相関図だと高岳さん田沼派になってる！？一橋が飲んでたワイン飲んでることもあったけど、やっぱバランサーなのか？？」などの声が寄せられている。
