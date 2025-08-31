¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¿·´´»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¢ª£Ô£Â£Ó¹ËöÎÃ»Ò»÷µ¼Ô¤Î²óÅú¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤ÈµÕ¼ÁÌä¤â
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç¿·´´»öÄ¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï£Ô£Â£ÓÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤ÎÄ¹ÅÄ¤æ¤ê»á¤â½Ð±é¡£½ÀÆ»¹õÂÓ¤Ç¡¢£Í£Ã¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæÍµÆó¤«¤é¡Ö¹ËöÎÃ»Ò»÷¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÆâ³Õ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿·´´»öÄ¹ÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤â¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤¬²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¡£ËÉºÒÄ£¤ò¿·Àß¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¥³¥áÀ¯ºö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»°¤Ä¤ò¤¢¤²¤¿¡£¿ùÂ¼»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÇÀÎÓÂ²¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÇÀÀ¯¤ò¤ä¤ë¤Ë¤ÏÅÞ¤Ë¤Ë¤¤Á¤Ã¤È¤·¤¿²þ³×ÇÉ¤òÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾®Àô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÌîÅÞ¤È¤ÎÀÞ¾×¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®Àô´´»öÄ¹¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÄ¹ÅÄ»á¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡Ä¹ÅÄ»á¤Ï¡Ö¸½¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤Ç±þ¤¸¤¿¡£Ä¹ÅÄ»á¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ïº£½µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢°ìÂç¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìµÄ°÷¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ°ìµÄ°÷¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ÆÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î´Þ¤ß¤ò¤â¤¿¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÅÄ»á¤Ï¡ÖÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤¬¸ø¤ËÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¸å¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤ºÂç¿Ã¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¹ÅÄ»á¤Ï¡ÖÂÀÂ¢¤µ¤ó¡£¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¤«¤é¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤È¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤«¼èºà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£