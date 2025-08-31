『ハリー・ポッター』『ホーム・アローン』シリーズのクリス・コロンバス監督が、20世紀フォックス版『ファンタスティック・フォー』から解雇されていた事実を明かした。

ポッドキャスト「」に登場したコロンバス監督は、スーパーヒーロー映画が人気を得る以前、1990年代に『ファンタスティック・フォー』の脚本に携わっていたことを認めている。この企画はしばらく実現しなかったが、のちにティム・ストーリー監督の『ファンタスティック・フォー ［超能力ユニット］』（2005）『ファンタスティック・フォー：銀河の危機』（2007）として結実した。

「奇妙な状況でした。最初の『ファンタスティック・フォー』では脚本に関わっていたんです」とコロンバスは振り返る。当時、20世紀フォックス（現・20世紀スタジオ）は「ファンタスティック・フォー」の映画化を目指しており、すでに大勢の脚本家が関わっていたという。

「私はプロデューサーで、監督と会ってアイデアを出しました。たとえば、“コンセプトアートは、『ファンタスティック・フォー』のクリエイターであるジャック・カービー風に、マーベルのシルバーエイジ風にすべきだ”と。会議を終えて家に帰る途中、20世紀フォックスのトップから電話がかかってきました。そこで“君はクビだ、意見が多すぎる”と言われたんです。」

コロンバスは『ファンタスティック・フォー』2部作にエグゼクティブ・プロデューサーとしてクレジットされているが、実際には「何の関わりもない」とのこと。その後、同じくフォックス製作の『デアデビル』（2003）でも脚本を書いたというが、こちらはクレジットにも名前は残っていないため、当時の企画とは大きな変更が加わったのだろう。

時系列でいえば、『ファンタスティック・フォー』や『デアデビル』のあと、コロンバスは『ハリー・ポッター』シリーズに就任したと思われる。すなわち、もしもコロンバスの手で『ファンタスティック・フォー』が映画化されていた場合、『ハリー・ポッター』の映画化もまた異なる形になっていたのかもしれない。

かつてはスパイダーマンの大ファンだったコロンバスだが、その後は「スーパーヒーロー映画への関心が薄れていった」という。それは「長年にわたり、いい映画を作っている人たちがいるから」。サム・ライミ監督『スパイダーマン2』（2004）を「完璧なスーパーヒーロー映画」、マット・リーヴス監督『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』（2022）を「素晴らしかった」と称え、「今の自分以上にうまくやれる人たちがいるなら、私はもう作らなくていいと思った」と述べている。

