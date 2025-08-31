上白石萌音、久々の新田真剣佑に「もうあの人、お父さんじゃん。追いつかなかった気持ちが」

女優の上白石萌音（27歳）が、8月30日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。久しぶりに新田真剣佑に会って、「もうあの人、お父さんじゃん。ちょっとね、追いつかなかった気持ちが」と語った。



映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組の100回目のゲストとして登場。



連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ系）では、上白石萌音以外にも「ちはやふる」メンバーが出演しており、上白石は「会った？ 最近マッケンに。でっかい。びっくりした。もうね、全部。えっ、こんな大きかったっけ！？」と新田真剣佑の大きさに驚いたと話す。



さらに上白石は「もうあの人、お父さんじゃん。ちょっとね、追いつかなかった気持ちが。あの時のマッケンの喋り方とかさ、なんか人懐っこさとか変わってないんだけど、内容が育児とかなの。吹き換えで見てるみたいな気持ちだった」と話すと、広瀬は「なんかすごい。私も今逆に会えないかも。ドキドキしちゃうかも」と語った。