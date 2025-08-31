広瀬すず、上白石萌音に「もねねんの先生ヤバいよ」「エモいよね」
女優の広瀬すず（27歳）が、8月30日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ系）に出演している上白石萌音に「ヤバいよ」「エモい」と語った。
映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組の100回目のゲストとして登場。上白石は現在、連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で、10年前の映画で演じた役の成長した姿を演じており、「泣けるね、もねねんの先生ヤバいよ」と話す。
上白石は最初、広瀬が演じた「ちはやちゃんじゃなくていいの？ って思ったの。そのバトンを受け継ぐ人が、『ちはやふる』だし。『かなでふる』ではないわけよ、いいのかなと思ってちょっとこうドキッとはしたんだけど、でも企画書とか脚本読んで、あれはかなちゃんが継ぐ意味がすごくあるし、おすずがこういう風に参加してくれるからこそ、みんながまた集まろうってなったっていうのもすごいことだなと思ってて」と振り返る。
広瀬が「なんか……エモいよね」と言うと、上白石は「エモいってこの時のために生まれた言葉だよね。エモかったよね」と語った。
映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組の100回目のゲストとして登場。上白石は現在、連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」で、10年前の映画で演じた役の成長した姿を演じており、「泣けるね、もねねんの先生ヤバいよ」と話す。
広瀬が「なんか……エモいよね」と言うと、上白石は「エモいってこの時のために生まれた言葉だよね。エモかったよね」と語った。