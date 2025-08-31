上白石萌音、広瀬すずとは「“ない記憶”が作られてるくらい。本当になんか同級生」

女優の上白石萌音（27歳）が、8月30日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。広瀬すずとは「“ない記憶”が作られてるくらい。本当になんか同級生」という感じだと語った。



映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組の100回目のゲストとして登場。



広瀬が「もねねん。私はもねねんと呼ばせてもらっている」とあだ名で呼ぶと、上白石は「名付け親だよね。最初に言い出したよね」と、広瀬が他の「ちはやふる」メンバーもあだ名で呼んでいると指摘する。野村周平もなぜか「チッチ」と呼んでいるという話題になると、上白石は「“太一”だから？」と推理したが、広瀬は「そんな賢い、真面目なつけ方絶対せん、私」と笑う。



2人は、学年は上白石が1つ上だが、同じ年の生まれで、上白石が「青春を共にしましたね」「なんか気づいたら仲良かった人たち、なんか本当に入学式とか一緒にやったんじゃないかくらいの、“ない記憶”が作られてるくらい。本当になんか同級生、同じ部活の人って感じなんだよな」と語った。