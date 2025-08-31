脚本は森下佳子氏

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が面白い。横浜流星（28）による蔦屋重三郎役はすっかり堂に入り、名手・森下佳子氏（54）による脚本は奥行きが広がるばかり。なにより、男と女、武士と町人が、あの時代も人間としては対等だったと強調するところが令和の大河にふさわしい。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

老中・田沼意次（渡辺謙）が政治権力を握っていた時代に「天明の大飢饉」（1782〜1788年）と「天明の洪水」（1786年）が相次いで起きた。その際、商人が価格高騰を狙って米を売り惜しんだことから、貧しい者は米を食べることが困難になってしまった。

元浪人・小田新之助（井之脇海）の妻・ふく（小野花梨）は、地本問屋「耕書堂」の主人で蔦重こと蔦屋重三郎に向かってこう憤る。

「お上っていうのは私たちも生きてるってことを考えないのかね」

ふくが怒っているのは自らのひもじさからではない。ふくと新之助の間には赤ん坊・とよ坊が生まれたばかり。このままでは、とよ坊が食べるに事欠いてしまう。第31回のことだ。

田沼と蔦重は親しい間柄だが、ふくによる幕府と田沼への批判は収まらない。「つまるところ、ツケを回されるのは、私たちみたいな地べたを這いつくばっているヤツ」。ふくたち町民は表向きこそ田沼ら権力者に平伏しているが、服従を誓っているわけではないのだ。精神的には対等。だから存分に批判する。

この回では第1回から登場しているふくの生涯が総括された。10歳のころ、吉原に売られ、いね（水野美紀）が女将の「松葉屋」にいた。のちに5代目瀬川となる花の井（小芝風花）が花魁の遊女屋で、ふくはうつせみの名前で座敷持ちをしていた。座敷持ちは接待するための自分の座敷を与えられた遊女。特別な存在である。

とはいえ、吉原には自由がない。ふくは好き合った新之助と第9回に足抜けを図る。だが、失敗。蔦重の協力を得て再び足抜けを試みると、今度は成功する。第12回のことだった。多くの視聴者がその後の2人の安穏とした生活を願っていたのではないか。

2人は幸せに暮らしていた。だが、浅間山（長野県）の「天明大噴火」（1783年）がそれを打ち砕く。2人が耕した畑を火山灰が台なしにしてしまった。2人は着の身着のままで江戸に戻る。第28回のことだ。

2人の衣食住は蔦重が用意した。頼って来た人を大事にするのが苦労人である蔦重の信条だ。2人は今度こそ安穏と暮らせると思ったが、また自然災害が邪魔をする。今度は飢饉と洪水である。

出産から間もないふくは貧しく暮らす近所の母親2人から赤ん坊に乳をやってほしいと頼まれる。ふくは嫌な顔一つせず、引き受けた。

「私は身を差し出すのは慣れていますから」

森下佳子氏のセリフが冴え渡っている。森下氏はTBS「JIN−仁−」（2009年）、NHK連続テレビ小説「ごちそうさん」（2013年度下期）など数々の名作を書いてきた人である。

ストーリー・テラー

ふくはこうも言った。

「困ったときはお互い様ですから」

ふくの場合、本当にそうだろうか。ふくは誰かの役に立とうとしてきたが、親切にしてくれたのは愛する新之助と蔦重、それと花の井くらいではないか。

親からも捨てられた。親代わりであるはずの松葉屋・いねは最初の足抜けのときには鬼の形相で連れ戻した。苦労続きだったふくが、「お互い様」を信じていたとすれば、哀しい。

その後のある日、新之助が家に戻ったところ、人だかりが出来ていた。米を盗みに入った賊がふく、とよ坊を殺してしまった。ふくが一家の命綱である米を奪われまいと抵抗したためか。

盗んだ賊はすぐに捕らえられたものの、新之助は手出しができない。相手が酷く貧しく、自分の分身のように見えてならなかったからだ。赤ん坊が終始泣いていたこともその思いを強くさせた。ここは演出がうまい。

「この者はオレではないか」（新之助）

「オレは何に向かって怒ればいいのか」（同）

さすがは平賀源内（安田顕）の元助手である。感情的にならなかった。おふくととよ坊の真の敵は目の前の賊ではなく、政治であり、世間であるとすぐに気づいた。そして新之助は蔦重に向かって、こう言う。

「もう、どこまで逃げても逃げ切れぬ気がする。いや、どこへも逃げてはならぬ気がする」

それが一緒に逃げ続けていたふくのためでもあると考えたのだろう。この部分は全編がフィクション。森下氏のストーリー・テラーぶりに感服せざるを得ない。

蔦重は長屋の我慢が限界寸前に達していると思い、住民たちに米と酒を送る。第32回だ。それでも田沼とつながっていると思われているから、怒りを買ってしまう。

町民の憤りは全国に広まり、ついには大坂で米屋の打ち壊しが始まる。蔦重は幕府への悪感情を高める密偵（工作員）の存在を察知したことなどから、江戸でも「十中八九打ち壊しになる」と読む。

ちなみにドラマでは奉行所前で密偵が「犬を食え」と言ったことになっているものの、史実では北町奉行の役人がそう口にした。またドラマでは密偵の1人は一橋治済（生田斗真）。11代将軍・徳川家斉（城桧吏）の実父で、田沼の政敵だが、蔦重はそれをまだ知らない。

打ち壊しで米屋側から死人が出たり、米を盗んだりしたら重罪になる。そこで蔦重は一計を案じた。木槌など打ち壊しの道具を揃えている新之助ら町人に対し、布を渡す。

「これに思いを書いてみたらどうですか」

布を渡す代わりに条件を付けた。

誰1人死なないこと、捕まらないこと。幕府への不満を書いて主張をするだけなら、街中のケンカと一緒で、さほど大きな罪に問われない。蔦重は現代のデモ行進を新之助らに進めたのだ。さすがは江戸で随一のプロデューサーである。

「オレはみんなと一緒に笑いたいんでさぁ。カラッと行こうじゃないですか、江戸の打ちこわしは」（蔦重）

差別を排除

故・フランキー堺さんは66歳のときに映画「写楽」（1995年）で蔦重に扮した。阿部寛（61）は57歳のときに同「HOKUSAI」（2021年）で蔦重を演じている。敏腕プロデューサーという前提もあり、蔦重役は中年俳優が演じるものだという先入観があったが、横浜は新しい蔦重像を確立した。

打ち壊しに向かおうとしている町民と対峙したときの横浜版・蔦重は精力的で男前だった。若くて美形だからこそハマった。横浜を起用した理由があらためてハッキリした。

演技力も高い。逃走する殺人事件の被告に扮した主演映画「正体」（2024年）では日本アカデミー賞の最優秀主演俳優賞などに輝いている。だから田沼役の渡辺と向き合っても位負けしていない。

おふくの死んだ第31回では田沼の後ろ盾だった第10代将軍・徳川家治（眞島秀和）も他界した。乳製品の「醍醐」を口にしたあとに亡くなった。おそらくは家斉の乳母・大崎（映美くらら）による陰謀だろう。大崎は一橋と繋がっている。これも史実にはなく、森下氏の創作である。どんな命も対等であるという意味の表れだろう。

家治は死の間際、家斉に「田沼はまとうど（正直者）。臣下には正直な者を登用せよ」と言い残した。だが、実現する気配はない。

家治は最後の力を振り絞って一橋に詰め寄り、「天は天の名を騙る驕りを許さぬ。これからは余も天だ」と告げた。陰謀を戒めた。しかし、一橋は意に介さなかった。それどころか第32回で大崎に謎の箱を渡し、新たな謀略を考えているようだ。

家治の権力は死と同時に消え失せ、影響力は残せなかった。はかない。

ほかの関係者も対等が強調されている。佐竹家江戸留守居役で戯作者、そして遊び人の朋誠堂喜三二（尾美としのり）は蔦重と友人のようだ。武士も町人もない。

小島松平家の内用人ながら絵師・戯作者でもあり、神経質な恋川春町こと倉橋格（岡山天音）、御家人で狂歌師・戯作者であり、豪快な人柄の大田南畝（桐谷健太）らも同じ。ほかの町人に対しても偉ぶらない。

田沼と蔦重は史実では直線的接点が見当たらないが、このドラマでは同志のような関係。田沼の側近・三浦庄司（原田泰造）は「耕書堂」に大した用もないのに出入りする。森下氏のカラーなのだ。「JIN」には漫画の原作があったとはいえ、吉原を差別的に描かなかった。

ドラマ「ファーストペンギン！」（日本テレビ系）では水揚げされたばかりの魚を宅配する会社を立ち上げ、成功させる女性を表した。男性と女性の間に線引きがない。

吉原、大奥の女性たちも溌剌としている。枷はあるが、くじけてはいない。陰謀や非業の死がありながら、このドラマの後味が良いのは、差別を排除しているからだろう。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

