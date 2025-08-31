セ・リーグで首位を独走する阪神の打線の中核を担っているのが佐藤輝明（26）だ。すでに33本塁打（8月28日時点、以下同）を記録し、同球団としては1986年のランディ・バース以来となる本塁打王の獲得が確実視されている。

【図解】佐藤輝明の「ホームランにした球種」が激変

プロ5年目の佐藤は、ルーキーだった2021年から3年連続で20本塁打以上をマーク。左打者ではNPB史上初の快挙だった。ただ、好不調の波が激しいという印象も強くあり、チームが連覇を逃した昨季は16本塁打に終わっている。

それが今季は藤川球児新監督のもとで目覚ましい活躍を見せている。一体、佐藤は何がどう進化したのか。プロ野球を各種データから分析した『データ・ボール』（新潮新書）の著書がある広尾晃氏はこう分析する（以下、成績は取材時点）。

「今年のオールスターのホームランダービーでは、佐藤と同学年のDeNA牧秀悟が優勝。佐藤は準決勝で日本ハム・清宮幸太郎に敗れていますが、京セラドームの上段席に打ち込んだ打球が鮮烈な印象を残しました。本数では後れを取ったものの、飛距離では清宮を圧倒していた。京セラでここまで飛ぶ打球は、2023年WBCの時の大谷翔平の打撃練習以来でしょう。明らかに『打球速度＝スイングスピード』が上がっています」

スイングスピードが上がることにより、「芯に当たらなくてもホームランになる」という結果につながるという。

「今季、佐藤がホームランを打った球種の内訳を見てみましょう。フォーシームが50％以上を占めるのは昨年、一昨年と変わらない。特筆すべきは、スライダーを打ったホームランの割合が昨年の12.2％から18.8％に上昇したこと。スライダーは引っかけたり、芯を外される可能性が高い球ですが、それをホームランにしている。技術の進化というより、スイングスピードが上がったためにこれまで外野フライだった打球がスタンドインしているのではないかと考えられます」（広尾氏）

また、昨季までの課題が改善されていることも数字で読み取れるという。

「昨年は左投手からの本塁打が27.4％、右投手からが72.3％という内訳でしたが、今年は対左投手が31.3％、対右投手が68.8％。苦手だった左対左に改善が見られます。また、ホームランの打球方向を見ると、右方向へ引っ張っての本塁打は昨年の68.8％から65.6％に微減。代わりに、バックスクリーン方向への本塁打が6.3％から21.6％へと大幅に増加しています。

昨年は左投手が打てず、引っ張り一辺倒になって本塁打数を減らしていましたが、その課題が一定程度、克服されている結果と読み取れます。大谷の場合、反対方向（レフト方向）へのホームランが増えて本塁打数を大きく伸ばしましたが、佐藤もここからさらに左方向に飛ばす意識を持てば、さらに記録をのばせるのではないか」

今季の記録をどこまで伸ばせるのか。虎党の期待を一身に背負った戦いが続く。