ツーハッチから新色登場♡「Leene」ノンワイヤーで美谷間を実現

自分の胸を活かしながら自然な谷間を演出できる、tu-hacci（ツーハッチ）の人気「Leeneセレニティノンワイヤーブラ」から新色が登場しました。ノンワイヤーなのにしっかり補正して、長時間の着用でもストレスフリー♡今回加わったのは、上品で大人な「ダスティピンク」と「ラベンダーグレー」の2色。さらに全6色から選べる豊富なカラーバリエーションで、あなたの気分にぴったりの一枚が見つかります。

ワイヤーなしでも叶う美しい谷間

「Leeneセレニティノンワイヤーブラ」は、独自開発のカップでバストを中央に寄せ、I字谷間を自然にメイク。

さらにカシュクールデザインとL字構造で、下からだけでなく横からもしっかりサポート。ワイヤーのくい込みやカップの浮きが気になる人にも嬉しい、快適な着け心地を実現しています。

ニッセン調査♡猛暑のお出かけ不安と快適インナー&UV対策アイテム

すっきりシルエットを作る脇高設計

脇や背中のハミ肉を逃さない「脇高ボーン＆U字バック」を搭載。幅広のパネルが段差を抑えて、後ろ姿まで美しく仕上げてくれます。

また、カップ裏に配置されたパワーネットがバストを引き上げ、デコルテにふっくらとしたボリュームをプラス。1日中快適で、補正力と美しさを両立させてくれるアイテムです。

選べる全6色＆価格ラインナップ

今回新しく加わった「ダスティピンク」と「ラベンダーグレー」に加え、スモークピンク、ネイビー、セージグリーン、アイボリーの全6色展開。

ナチュラルから華やかまで、気分やファッションに合わせて選べます。価格はブラ＆ショーツセットで\4,380～。サイズはA70～G75まで幅広く対応しています。

毎日に寄り添うツーハッチの新色ブラ♡

毎日着けるからこそ、心地よさもデザイン性も大切にしたいもの。ツーハッチの「Leeneセレニティノンワイヤーブラ」は、補正力と快適さを兼ね備え、さらに新色で気分まで華やかにしてくれます。

デイリー使いはもちろん、特別な日のおしゃれインナーとしてもぴったり♪あなたも新色を取り入れて、自分だけの美しさをもっと楽しんでみませんか？