¡ØÄ°¿Ç´ï¤«¤é¤¤³¤¨¤ë Æ°Êª¤ÈÏ·¤¤¤È¥±¥¢¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù(Ãæ±ûË¡µ¬½ÐÈÇ)¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢Ãø¼Ô¤Î½Ã°å»Õ¤Ç»¥ËÚ»Ô´Ä¶¶É»²Í¿¡Ê±ß»³Æ°Êª±àÃ´Åö¡Ë¤Î¾®¿ûÀµÉ×¤µ¤ó¤È¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤ÎÆ°Êª¹¥¤¡É¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®¿û¤µ¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦°°»³Æ°Êª±à¤Î¸µ±àÄ¹¤Ç¡¢°ì»þ¤ÏÊÄ±à¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿±à¤òÆüËÜºÇËÌ¤Ë¤·¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ëÆ°Êª±à¡É¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Æ°Êª¤Î½Ð»º¤ä»à¡¢Ä¹Ç¯¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿å«¤Ê¤É¤¬·Ú²÷¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¸ì¤é¤ì¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤¬´¶Æ°¤·¤¿¤ê¶Ã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤òÃý¤é¤Ê¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡ÈÆ°Êª¤ÎÊÛ¸î»Î¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¾®¿û¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀ¸¤Êª¤¬Âç¹¥¤¡£Æ°Êª¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¼¥Ë¥¬¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤ªº×¤ê¤Î²°Âæ¤Ç¥«¥á¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡£À¸¤Êª¤Ï²¿¤Ç¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥«¥á¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢²Æ¤Î´Ö¤Ï½çÄ´¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆÆÍÁ³¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¦¤Á¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¥«¥á¤ÏÅßÌ²¤¹¤ë¤«¤é¡¢¿¿ÌÊ¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç½Õ¤Þ¤Ç¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤éÁÇÄ¾¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥«¥á¤¬¤ß¤ó¤Ê´³¤«¤é¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¾®¿û¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤éÅßÌ²¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¼÷Ì¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤§¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¯¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¾®¿û¤µ¤ó¤Ï°ì²ó¤Ç¤ÏÄü¤á¤º¡¢ËèÇ¯¾¯¤·¤º¤Ä¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¥«¥á¤ÎÅßÌ²¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢Ëè²ó¼ºÇÔ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆ°Êª±à¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¥«¥á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë»ô¤Ã¤¿¥«¥á¤¬½é¤á¤ÆÅß¤ò±Û¤·¤¿¡£Ìó30Ç¯±Û¤·¤ÎÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£¿å¤ÎÃæ¤Ë¸ÏÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÅßÌ²¤Î¥³¥Ä¤Ç¡¢¥«¥á¤ÏÈéÉæ¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅß¤ò±Û¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£À¸¤Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤Êª¤ò½½Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Ï¾®¿û¤µ¤ó¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¤Î¼ïÎà¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¤¥·¥¬¥á¤È¥¯¥µ¥¬¥á¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¾®¿û¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¾Êý¤È¤â»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Ä¤Ä¡ÖºßÍè¼ï¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÆÍÁ³¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¤¥·¥¬¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥µ¥¬¥á¤ÏÃæ¹ñÍ³Íè¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤ï¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£Æ°Êª¹¥¤¤ÎÃÎ¼±¤ò¸«»ö¤ËÈäÏª¤·¤¿¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¸½ºß2ºÐ¤Î»Ò¥¾¥¦¡Ö¥¿¥ª¡×¤Î½Ð»ºÈëÏÃ
¡¡2023Ç¯8·î¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦±ß»³Æ°Êª±à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥¾¥¦¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ö¥¿¥ª¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¤Î¡Ö½à´ÖÀÜ»ô°é¡×¤Ë¤è¤ë½Ð»º¤À¤Ã¤¿¡£Æ°Êª¤È»ô°é°÷¤¬ºô±Û¤·¤äÊÉ±Û¤·¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢Æ°Êª¤Î¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤È»ô°é°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë»ô°éÊýË¡¡£¥¾¥¦¤Ë¤è¤ë¿Í¿È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¾®¿û¤µ¤ó¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÊýË¡¤À¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¾¥¦¼Ë¤Î¾²¤ò¡Öº½¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤â¾®¿û¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï¥¾¥¦¤ÎÂ¤Ë°¤¤¤·¡¢¿¼¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤º½¤òÉß¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þº½¤ÎÃæ¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÆ°Êª±àÆâ¤Îº½¤Î¾å¤Ç¥¾¥¦¤¬½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¥¾¥¦¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤¬¥¿¥ª¤ò»º¤ó¤À¸å¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¤Ç¥¿¥ª¤Ëº½¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥¿¥ª¤ÎÂÎ¤«¤éÍÓ¿å¤Î¥Ì¥á¥Ì¥á¤¬¼è¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥ª¤Ïº½¤Î¤¯¤Ü¤ß¤ËÂÎ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é10Ê¬¸å¤Ë¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¾²¤À¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¥¾¥¦¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤ÆÂ¤ò½Ð¤·¤¿»þ¡¢ÍÓ¿å¤Ç¾²¤¬³ê¤Ã¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¾¥¦¤¬¥Ý¡¼¥ó¤ÈÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢Ý£¤äÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê²áµî¤ÎÊ¬ÊÚ¥·¡¼¥ó¤ò±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¾®¿û¤µ¤ó¤Ï´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¾¥¦¤¬½³¤é¤ì¤¿»þ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶½Ð»º¤ò·Þ¤¨¤¿¤é¡Ö°Æ¤º¤ë¤è¤ê»º¤à¤¬°×¤·¡×¡£º½¤Î¾²¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®¿û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤«¤Î¥á¥¹¥¾¥¦¤¬¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÊ¬ÊÚ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¼ã¤¤¥¾¥¦¤¬½Ð»º¤¹¤ë»þ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ì¤·Ð»º¤Î¥á¥¹¥¾¥¦¤òÎÙ¤Ë¤¤¤µ¤»¤¿¡£¤¸¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¾¥¦Æ±»Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥¾¥¦¤Î²ñÏÃ¤ÏÄã¼þÇÈ¤À¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤¬´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤ò¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤«¤»¤ë¤Û¤É¥¾¥¦¤Ïµ²±ÎÏ¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¾®¿û¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯ð÷¤¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤éº½¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¥Ñ¡¼¥ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Û¤«¤Î¥á¥¹¥¾¥¦¤Î½Ð»º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é½é»º¤Ç¤â¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°Êª¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡£¿Í¤Ï¶µ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ°Êª¤Ï¶µ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«¤é³Ø¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£¸«¤Æ³Ð¤¨¤ë¤«¤é½¸ÃæÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤À¡×¤È¾®¿û¤µ¤ó¡£»ÒÂ¹¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¸¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¤â¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¾®¿û¤µ¤ó¤¬Æ°Êª¤«¤é³Ø¤ó¤À¡È»à¤ËÍÍ¡É¤È¤Ï
¡¡¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤¬¡ØÄ°¿Ç´ï¤«¤é¤¤³¤¨¤ë Æ°Êª¤ÈÏ·¤¤¤È¥±¥¢¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®¿û¤µ¤ó¤¬¤â¤·¼«Ê¬¤¬»à¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ö±äÌ¿¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®¿û¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤À¤Ã¤ÆÆ°Êª¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ°Êª¤«¤é³Ø¤ó¤À»àÀ¸´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê½Ã°å¤Ã¤ÆÆ°Êª¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¼£ÎÅ¤ÇËã¿ì¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÄË¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Æ°Êª¤¬²¶¤Î´é¤ò¸«¤Æ°Ò³Å¤·¤Æ¤¯¤ë¤¦¤Á¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤òµñÈÝ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¸¤¤ë°Õ»×¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£°ÊÁ°¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¼£ÎÅ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢Â©¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É°Ò³Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Ã¤È¤ª¿¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿±þ¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Á³¤ËÇ¤¤»¤ë³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¼£ÎÅ¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¤·¤Ä¤³¤¯¼£ÎÅ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡×
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Ï´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Æ°Êª±à¤Ç¤ÏÌÜÅª¤ÎÆ°Êª¤ò¡Ö2»þ´Ö¤Ï¸«¤ë¡×
¡¡¥È¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é»öÁ°¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¤è¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤ËÆÍÆþ¡£¡ÖÆ°Êª±à¤Î²ó¤êÊý¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö±«¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¥±¥à¥ê¤µ¤ó¡£¡Ö¼èºà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥ë¤¬±«½É¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÄÁ¤·¤¤»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡×¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾®¿û¤µ¤ó¤â¡Ö±«¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Æ°Êª¤Ï±«¤ò·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®¿û¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ°Êª±à¤Î½çÏ©¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë²ó¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥°¥ë¥°¥ë²ó¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤É¤ó¤É¤ó°ÜÆ°¤¹¤ë¤«¤é·ë¶É²¿¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Èº£Æü¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤ò¸«¤ë¡É¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤é¥ª¥ª¥«¥ß¤ò2»þ´Ö¤Ï¸«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤Î´ÑÍ÷»þ´Ö¤òÄ´¤Ù¤¿¤éÊ¿¶Ñ30ÉÃ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Æ°Êª¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸«¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°Êª±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥Ð¤Î¤È¤³¤í¤Ë¿Æ»Ò¤¬¤¤¤¿¡£¥«¥Ð¤¬¿åÌÌ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡Ø¥¤¥¨¥¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¥Ò¥Ã¥Ý¤µ¤ó¡¢¥Ò¥Ã¥Ý¤µ¤ó¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆ°Êª¤ÎºÙ¤«¤¤¹ÔÆ°¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¹¥¤¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Àè½Ò¤Î»Ò¥¾¥¦¤Î¥¿¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥ª¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¾®¿û¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈÂ¹¤ò°¦¤Ç¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Ï¥ï¥Ï¥Ï¥Ï¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£
¡¡¾®¿û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÂÓ¹¤Ë¤¢¤ëÇÀ±à¤¬¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÍÕ¤È·Ô¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢É¡¤Ç¼Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ê¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÍÕ¤ä·Ô¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÍÕ¤ä·Ô¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¥±¥à¥ê¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï±£¤ì¤Æ¤Ï²¿¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£Á´Éô¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±ß»³Æ°Êª±à¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¹ÔÆ°Å¸¼¨¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Á³¤ËµÕ¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡ØÄ°¿Ç´ï¤«¤é¤¤³¤¨¤ë Æ°Êª¤ÈÏ·¤¤¤È¥±¥¢¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤Ç¤â¡¢¾®¿û¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¿Í¤¬¸ÀÍÕ¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¡Ö¿Í¤À¤±¤¬²ð¸î¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤âÇ÷¤ë¶½Ì£¿¼¤¤ÆâÍÆ¤¬ËÉÙ¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤¡¡»£±Æ¡áÅçËÜ³¨Íü²Â