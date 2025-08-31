テニスのエレナ・オスタペンコ選手/Mike Frey/Reuters

（ＣＮＮ）テニスの全米オープンでの試合で相手選手に対して不適切な発言をしたとして、エレナ・オスタペンコ選手（ラトビア）が謝罪した。

オスタペンコ選手は２７日に行われた２回戦でテーラー・タウンゼント選手（米国）と対戦し、ストレートで敗退。試合後、両者がコート脇で言葉を交わす中、オスタペンコ選手が「品がない」「無教養」と発言する場面があった。

オスタペンコ選手は３０日、自身のインスタグラムに「英語は母語ではなく、教育という言葉を使ったとき、私が話していたのはテニスのエチケットに関する考えだけだった。しかし、私の使った言葉がコートの外で多くの人を不快にさせた可能性があることは理解している」と投稿。今後はコート内外で成長していくとした。

オスタペンコ選手によると、口論の発端はテニスの成文化されたルールには含まれない、スポーツマンシップの有無に関わる論争だったという。

オスタペンコ選手はＳＮＳで、いらだちの発端は試合中盤、タウンゼント選手がネットインで得点した際に「ごめんなさい」と言わなかったことにあると説明し、タウンゼント選手が「無礼」だったとした。

タウンゼント選手は３０日、ダブルスで勝利した後に記者団の取材に応じ、オスタペンコ選手から直接連絡は受けておらず、ＳＮＳでの謝罪も知らないと語った。

タウンゼント選手「私はまだ大会で戦っている。だからオスタペンコ選手が何をしているのか、何を言っているのか気を取られる時間はない」と述べた。

この一件はテニス界で大きな反響を呼び、日本の大坂なおみ選手も自身の２回戦後に記者会見で言及。大坂選手は「本当に言いにくいことだが、白人が多数を占めるスポーツにおいて、黒人テニス選手に対して言える最悪の言葉の一つであることは間違いない。もちろん、私はテーラーのことは知っているし、彼女がどれだけ努力してきたか、どれだけ賢いかも知っている。無教育とかそういった言葉から最もかけ離れた存在だ」などと語っていた。