一家に一台レベルの宝具です。

家の掃除で面倒な場所、ベランダ。気がつくと砂や泥が溜まっちゃってるんですよね。水を撒いて掃除できればいいんだけど、ホースを引っ張ってくるのも一苦労…。

結果、見て見ぬふりを…してはいけません！ これを！ これをポチるのです！

高圧洗浄機でおなじみのケルヒャーの大ヒット作「バケツのケルヒャー」こと「マルチクリーナー OC 3 Foldable」。今なら2万切ってますから。

電源不要の充電式、水道不要のバケツ式

既存のケルヒャーの弱点だった「電源に繋ぐ」「水栓に繋ぐ」という手間や環境に左右されてしまうというところを、すべて解決した家庭に本当に必要な真なるケルヒャーです。

・充電式（USB-C）で最大15分間のバッテリー駆動 ・水はバケツに入れて運べる ・畳むとコンパクトなので、どこにでも持っていける！

というお手軽さMAXなプロダクト。

本当に電源に繋がずキレイになるの？と疑問に思う方も居ると思うので、実際に使った様子をどうぞ。

みるみる落ちる！

ちなみに、水の勢いは水道の2倍くらいのパワフルさはありますので、ホースでブシャーよりも強力ですねー。

携帯性がよいので、戸建てだけでなく集合住宅でも活躍しますし、自転車やバイクの洗車、サッシなどもこれがいいですね。

他にもお墓のお掃除、ビーチで遊んだあとの砂落としなどにも便利そう。やっぱ持ち運べるって強いわ。

