汚れているほど楽しくなる。「バケツのケルヒャー」はベランダ掃除の救世主
一家に一台レベルの宝具です。
家の掃除で面倒な場所、ベランダ。気がつくと砂や泥が溜まっちゃってるんですよね。水を撒いて掃除できればいいんだけど、ホースを引っ張ってくるのも一苦労…。
結果、見て見ぬふりを…してはいけません！ これを！ これをポチるのです！
高圧洗浄機でおなじみのケルヒャーの大ヒット作「バケツのケルヒャー」こと「マルチクリーナー OC 3 Foldable」。今なら2万切ってますから。
電源不要の充電式、水道不要のバケツ式
既存のケルヒャーの弱点だった「電源に繋ぐ」「水栓に繋ぐ」という手間や環境に左右されてしまうというところを、すべて解決した家庭に本当に必要な真なるケルヒャーです。
・充電式（USB-C）で最大15分間のバッテリー駆動
・水はバケツに入れて運べる
・畳むとコンパクトなので、どこにでも持っていける！
というお手軽さMAXなプロダクト。
本当に電源に繋がずキレイになるの？と疑問に思う方も居ると思うので、実際に使った様子をどうぞ。
みるみる落ちる！
ちなみに、水の勢いは水道の2倍くらいのパワフルさはありますので、ホースでブシャーよりも強力ですねー。
携帯性がよいので、戸建てだけでなく集合住宅でも活躍しますし、自転車やバイクの洗車、サッシなどもこれがいいですね。
他にもお墓のお掃除、ビーチで遊んだあとの砂落としなどにも便利そう。やっぱ持ち運べるって強いわ。
レビューは以下をどうぞ。
ベランダ掃除、これでいいじゃん。新作｢バケツのケルヒャー｣が手放せない
