1975年8月に公開された一本の映画が、思いがけず驚異の大ヒット。「トラック野郎」はすかさずシリーズ化され、79年までに計10作品が製作された。第1作から50年を経た現在でも熱烈なファンの多い“国宝級”名画の舞台裏を、ゆかりの深い面々が振り返る。

「トラック野郎 突撃一番星」に出演する愛川欽也、菅原文太、原田美枝子、せんだみつお

島田陽子、由美かおる、片平なぎさ、夏目雅子……と、毎回登場するマドンナも、「トラック野郎」の目玉。1作目の思いがけない大成功を受けて作られることになった2作目「トラック野郎 爆走一番星」のマドンナは、あべ静江（73）に白羽の矢が立った。「コーヒーショップで」や「みずいろの手紙」といった楽曲がヒットした直後である。

福永が言う。

「東映の関係者はみんなアイドルの世界に縁がないのですが、あべさんと仲が良かったキンキンが推薦したんです。あべさんの出演が決まったとき、あべさん、キンキン、文太さんと私の4人で飲んだことがあります。文ちゃんがよく行く西麻布の店で、一番高いブランデーをね。すると、あべさんがすごい酒豪なんですよ。みんなで送るから、なんて言っていたのに、帰りのタクシーの中で文太さんは寝ちゃって。あべさんは大笑いしていましたよ」

「ほとんど同時に『男はつらいよ』からもオファーが……」

あべ本人は、驚くべき裏事情を明かす。

「後で知ったことなんですが、実はほとんど同時に『男はつらいよ』からのオファーもあったそうなんです。普通だったら寅さんを取るはずなんですけど、うちのスタッフがみんな深作監督のファンだったんですよ。彼らのなかでは、東映の仕事というだけで、深作さんと会えると思ったのかもしれませんね。たしかに撮影現場では、俳優陣にしてもスタッフにしても、危険な匂いのする人たちが肩で風を切って歩いてるみたいな感じでした。だから『仁義なき戦い』のような空気はずいぶんと味わえたと思います」

あべはこの撮影現場で、ゲスト出演した田中邦衛のことが忘れられないという。田中は、元警察官の愛川にいじめられた過去があるという設定で、白いスーツで決めたキザなトラック野郎“ボルサリーノ2”を演じていた。あべが働く食堂で、文太と田中が大乱闘を繰り広げるシーンについて、こう言う。

「とにかくすごい存在感、迫力でした。現場にいる人たちもみんな食い入るように見ていましたよ。内臓から引きずり出したような言葉でね。あれから50年たっても、あの空気感はほかでは味わったことがありません。名優とは、こういう人のことを言うんだと思いました」（同）

「誰も俺の名前呼んでくれへん」

マドンナに劣らず欠かせないのが、お笑いの要素。主演の二人がドタバタの芝居をするのみならず、由利徹や南利明、なべおさみといった喜劇人たちが脇を固め、作品に花を添えていた。そんなコメディリリーフの一人が、落語家の笑福亭鶴光（77）である。

鶴光が語る。

「だれかが監督に“どうして鶴光さんを使うんです？”と聞いたら、“あいつはラジオのレギュラー持っとるから”。しゃべるもんね。“こんなん出てますから観てね”って。監督もえらいこと考えてますよ」

そう出演経緯をネタにするが、当時、ラジオ番組「オールナイトニッポン」のパーソナリティーとして十八番の下ネタを駆使したトークで人気絶頂。シリーズの半分、計5作に出演しており、最初に登場したのは2作目、露店商の役だった。

「あれは博多でね。撮影現場は文太さんのファンでものすごい人だかり。で、みんな“文太！ 文太！”言うてね。誰も俺の名前呼んでくれへん。そしたら一人だけ“鶴光！”って言うてくれた。ファンかと思ったら“そこどけ、文太が見えへん”って」（同）

「鼓膜破れたんちゃうかと」

映画では、太宰治の本を探す桃次郎に成人向け雑誌を売りつけようとする。挙げ句の果てに殴られ、立て看板を頭から突き破った。

「あのシーン、10回ぐらいやったんですよ。噺家（はなしか）は最初にガッとやるから、どんどん疲れてきて、やればやるほど下手になっていくの。でも、役者というのはやればやるほどうまくなっていく。あと、リハーサルだとみんな笑ってくれるんだけど、監督が“いくよ、本番”と言ったら一瞬で静寂。本番はリアクションがないからスベッたと思うねんな」（鶴光さん）

6作目では“餅すすり大会”の行司を演じた。

「スタートのピストルを鳴らす場面があったんですよ。ほんまにでかい音が鳴るから、最初は耳栓を着けてた。そうしたら監督の指示が聞こえへんねん。それで耳栓を取って、腕を高く上げてピストル撃ったら、監督が“君ね、それじゃカメラに入らないじゃない。耳の横でやりなさい”って。僕、5回くらいやったら、耳がビーンいうて、2〜3日耳が聞こえませんでしたね。鼓膜破れたんちゃうかと思いましたわ」（同）

「どんな新人が来ても、笑わせるようにしている」

そんな「トラック野郎」での経験が、今も仕事に生かされているのだとか。

「一度、鈴木監督や文太さんと一緒に舞台あいさつに行ったことがあったんです。そこで記者がインタビューしはるいうことやったんですが、僕には目もくれず、インタビューもなし。一切無視。僕がそこにいないような扱いで。僕はこういうことは絶対せんとこう思いました。だから、今ラジオにどんな新人が来ても、コマーシャルの間でも笑わせるようにしてるんですよ」（鶴光さん）

ほかにもある。

「映画の世界で驚いたのは、最初は助監督や衣装の人まで、僕にはぞんざいで、虫けらみたいに扱うわけ。で、虫けら仲間の大部屋俳優に“あの人たちは何なの？”と聞いたら、スタッフの給料はものすごく安い、と。だから差し入れだけを楽しみにしてるんだと教えてくれてね。だから僕も次からビールを持って行ったら、すぐ態度が変わりましたね。僕は今でも番組の収録のときには差し入れをするようにしています」（同）

「警察に目をつけられ、逮捕者も」

さて、回を重ねるにつれ、順調だったシリーズも次第に陰りが見えてくる。

福永が述懐する。

「全国でデコトラを使ったキャンペーンを展開していたのですが、もともと警察から目をつけられていたんです。飾りを付け過ぎて大きくなり過ぎると、違法ですからね。そして、実際に関係者が逮捕されてしまうこともあって、自粛ムードも漂ってきました。興行的にも下火になってきたところで“もういいんじゃないか”ということになったようです」

とはいえ、第1作から50年を経てもなお、熱烈なファンが多い。衰えぬ人気のワケを、宇崎はこう推測する。

「世の中や体制に向かって“こん畜生！”というような根性が、この映画にはすし詰めになっていたんだと思います。そこが受けたんじゃないでしょうか」

あべにとっての魅力は、

「やっぱり男気というか、結局、人と人とがつながっている、助け合うところですね。今は当時よりも連絡手段が増えましたが、『トラック野郎』の人たちのようにハートを動かして、自分で動いてくれるかどうかは分からないですから」

今こそ、見直すべき映画シリーズなのだ。

