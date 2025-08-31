アマ球界の注目選手を紹介する「ドラフト報知」は、ＥＮＥＯＳの村上裕一郎外野手（２４）にスポットを当てる。ドラフトで需要の高い右打ちの長距離砲。２８日に開幕した都市対抗野球で、さらなるアピールを目指す。

社会人ルーキーイヤーの昨年、村上は年間表彰対象の計１２試合で５本のホームランを放ち、最多本塁打賞に輝いた。スカウトの誰もが認める長打力の持ち主だ。

ヤンキースのジャッジに憧れを抱く。「軽々と飛ばすところが格好いい。（スイングの）始動とインパクトの瞬間の形は参考にしています」。昨夏の都市対抗野球の東海理化との１回戦では、東京ドームの左翼席最上段に運んでみせた。

今夏の都市対抗野球西関東予選では、１２打数５安打１打点。二塁打３本、三塁打１本と持ち味の長打も記録して３番の仕事を全うした。宮沢健太郎監督（４５）は「中軸でマークが厳しくなるなか、結果を出した。成長していると思います」とうなずいた。

都市対抗野球は社会人で最大のイベント。村上も初出場だった昨年のホームランで、特別な感激を味わった。「ちょうど、僕の部署の人たちがいた場所の真上を飛んでいったようで、喜ばれました。長打力を存分に発揮して、今年は優勝を目指したいです」。１回戦は、９月２日にＪＲ西日本と対戦。東京ドームでの豪快な一発は、チームの躍進はもちろん、自身の未来に向けても大きな意味を持つ。（浜木 俊介）

◆村上 裕一郎（むらかみ・ゆういちろう）２００１年６月１４日、愛媛県生まれ。２４歳。宇和島東では３年夏に甲子園出場も初戦（２回戦）敗退。福岡六大学リーグの九州共立大では、リーグ戦通算１１本塁打。昨年９月のＵ―２３Ｗ杯では、主軸として優勝に貢献。遠投１００メートル、５０メートル走６秒２。１８５センチ、９５キロ。右投右打。