【全2回（前編／後編）の前編】

1975年8月に公開された一本の映画が、思いがけず驚異の大ヒット。「トラック野郎」はすかさずシリーズ化され、79年までに計10作品が製作された。第1作から50年を経た現在でも熱烈なファンの多い“国宝級”名画の舞台裏を、ゆかりの深い面々が振り返る。

【写真を見る】絶世の美女揃い！ 『トラック野郎』歴代マドンナたち

菅原文太演じる「一番星桃次郎」と、キンキンこと愛川欽也演じる「やもめのジョナサン」。ド派手なデコトラに乗った二人のトラック運転手が、日本全国、津々浦々でけんかと恋と人助けに明け暮れるのが「トラック野郎」である。娯楽映画の巨匠・鈴木則文監督によるこのシリーズは1975年から79年にかけて計10作が公開され、正月と夏の邦画界を満艦飾さながら華やかに彩った。

「トラック野郎 突撃一番星」に出演する愛川欽也、菅原文太、原田美枝子、せんだみつお

“そろそろヤクザも限界かな”

東映のドル箱シリーズともなったこの作品について、当時宣伝を担当していた、元東映宣伝部長の福永邦昭（85）が振り返る。

「もともと、愛川欽也は『パックインミュージック』などのラジオ番組をやっていました。そこへ映画の宣伝のために、俳優たちを連れて遊びに行くような間柄だったんです。それこそ、菅原文太とかをね。あるとき、キンキンの番組の打ち上げに呼ばれました。そこで彼がトラック運転手の話をしたんですよ。深夜ラジオをやってるので、聴いてるトラック運転手からいろいろな手紙が来るんですね。それで“トラック運転手の映画を作ればおもしろいんじゃないか”とキンキンが言ったんです」

ビビビッと感じるものがあったという福永は、すぐに菅原の元へ赴いた。

「その頃、文太さんは大腸にポリープができて虎の門病院に入院していました。私はその前から、文太さんが“そろそろヤクザも限界かな”“方向転換かな”と言っていたのを聞いていたんです」（同）

「寅さんに対抗するには、これだと思った」

70年代半ばの菅原文太といえば、深作欣二監督がメガホンを取った「仁義なき戦い」シリーズなど、東映が誇る“実録ヤクザ路線”でトップをひた走る大スター。が、その実録路線も行き詰まりを見せていた。

トラック野郎の構想を聞いた文太はすぐさま乗り気になり、彼の病室がスタッフの打ち合わせ場所となったという。

「キンキンから構想を聞いたとき、寅さんに対抗するには、これだと思ったんですよ」（福永氏）

“寅さん”とは、もちろん「男はつらいよ」のこと。夏と正月に公開されるこの松竹の国民的シリーズは、観客動員数が200万人を超えることも珍しくない“一人勝ち”状態だった。

「だから名前もあっちは寅次郎、こっちは桃次郎。『男はつらいよ』は、かなり意識していました」（同）

“銀行強盗は一緒にできなくなったけど……”

かくして75年8月に公開された「トラック野郎 御意見無用」には、「スモーキン・ブギ」や「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」といったヒット曲で人気を博していたダウン・タウン・ブギウギ・バンドの面々が出演している。のちに俳優としても活躍することになるリーダーの宇崎竜童（79）にとっては、これが銀幕デビューだった。

出演の経緯を宇崎が回想する。

「当時、私は都内赤坂の一ツ木通りで『ブギウギハウス』という店をやっていました。そこに深作監督と文太さんがふらりとやってこられたんです。口火を切ったのは深作さん。“『仁義なき戦い』シリーズが終わって、次に何をやろうかと話しているんだけど、『ダウン・タウン〜』のメンバーと文太で銀行強盗をやるという話を考えているんだ”と。そして“出る気はあるか？”。僕らも『仁義なき戦い』は全部見てるんで、そのコンビが誘ってくれたというのがものすごく光栄でね。もちろん出ると即答しました。深作さんは喜んでくださいました」

追って会社から連絡が来るから、と言われた宇崎だったが、待てど暮らせど音沙汰なし。やがて、今度は文太が一人で店を訪れた。

「愛川さんがトラック野郎という企画を持ち込んで、会社も乗ったので、あの話は流れちゃったよ、と。そして“銀行強盗は一緒にできなくなったけど、ワンシーンでいいから出てくれないかな”と言われたんです」

「出演料をもらったのかどうかもよく分かんない」

しばらくすると、東映から電話が。

「何月何日にどこそこへ来てくれって、それだけ。企画書も仮台本もなければ衣装やメイクについても何も言わない。それで聞き返したら“いつもの格好でいい”と。なんかいやな予感がしたね。で、当日出かけた先がガソリンスタンド。そこで初めてセリフについて言われたんです。中島ゆたかさんを乗せた文太さんに向かって“ハクいナオンっすね”ってね。そして桃次郎さんから1万円のチップをもらって、みんなで“ありがとうございます！”と言ったらカット。それで“もう帰っていいよ”って。のべ1時間足らずじゃないでしょうか。だから、出演料をもらったのかどうかもよく分かんないですね」（宇崎氏）

しかし、「トラック野郎」に対する宇崎の貢献はここから本領発揮となる。

「撮影後しばらくして、文太さんから電話があったんです。“愛川欽也と二人で主題歌を歌えって言われたんで、お前作ってくんねえかな”と。もちろん“はい、作ります”と申し上げました。文太さんは“お前たちがやってるようなブギウギとかロックンロールとか、そういうのは俺たちダメだからな。ま、演歌な”って」（同）

様子がおかしいので「元気ないんですけど？」と聞くと

映画の内容もよく分からないまま、作詞家で妻の阿木燿子と作り上げたのが、やがてトラック野郎たちの愛唱歌となる「一番星ブルース」だ。宇崎はレコーディングにも立ち会っていた。

「夜11時ごろから始まったのですが、二人ともものすごく情けない感じなんですよ。勢いがない。おかしいなと思って“元気ないんですけど？”と聞いたら、文太さんが“実は腹が減ってるんだ”。当時はコンビニなんかないので、知り合いの料理屋に“握り飯でもなんでもいいから作ってくれ”とお願いしました」（宇崎氏）

気を取り直して再開するも、次なる困難が立ちはだかる。

「愛川さんの歌い方が気になってしょうがなかったんですよ。もうちょっと違うニュアンスで、とお願いしても、すぐいつもの愛川欽也になっちゃってね。“ああああ〜”というところは、哀愁を感じて歌ってほしいという気持ちがあったんですけどね。ただ、何本かシリーズを観ていくうちに、これは“やもめのジョナサン”のキャラクターで歌ってらっしゃるんだと受け止めたら、納得できるようになりました」（同）

後編【「デコトラが警察に目をつけられ、逮捕者も…」 大ヒットした「トラック野郎」終焉の理由とは 「興行的にも下火になり“もういいんじゃないか”と」】では、大人気シリーズだった「トラック野郎」終焉（しゅうえん）の理由について詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載