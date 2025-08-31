中西保志（64）が、20年ぶりとなるオリジナルアルバム「BONUS TRACKs 〜最後の雨2025」を7月23日に発売した。代名詞となったヒット曲「最後の雨」は30歳という遅咲きのデビュー直後に発売したシングルだが、当初はアルバムの中の1曲という位置づけだったという。「最後の雨」の最新バージョンも収録した今回のアルバムに「ボーナストラック」と名付けた、その思いを聞いた。

（全2回の第1回）

【写真】2012年から「大・文化祭」を開催 聴覚にも視覚にも訴えるステージだ

声がいい人が素晴らしい歌手

出身は奈良県。音楽の原点として記憶に残るのは、父が好きだった村田英雄だ。家では毎日のように村田の曲が流れていた。

中西保志

「『8トラ』（8トラックカートリッジ）と呼ばれるテープがありましてね。『村田英雄全集』などを父がかけていたんです。たまに美空ひばりさんや三波春夫さんもあったけど、やはり村田さんが多かった。小学校の頃にはほとんどの曲を歌えていました（笑）」

家族で歌番組を見る際には、歌手の声質の良さが印象にのこった。“声が良くなければ歌手にはなれない”と思わせるほど、当時の歌手たちの声が強く耳に響いた。

「声がいい人が素晴らしい歌手なんだ、という感覚が刷り込まれたんです」

ただ中学に入ると、フォークソング好きやハードロックに傾倒するクラスメイトとの間にギャップを感じるようにもなった。

「それで洋楽を聴き始め、FMラジオなんかも聴くようになりましたね。大学に入ってからは、アパレルの店長をやっていた先輩の手伝いをしながら、バンド活動も始めました。そのバンドは24〜25歳まで続けたかなあ」

自分の現在の活動位置を確かめたい

大学卒業後は百貨店に就職したものの、体調不良などを理由に退職。当時は、“先生”になる夢も持っていたという。

「学習塾の講師や採点の仕事のほか、家に子どもを集めて塾みたいなものをやっていました。学習塾に就職しようかとも考えていて、音楽については歌えていればよかったから、週に1回程度、バンドメンバーがスタジオに集まって趣味で練習していたぐらい。それでも楽しかったので、（音楽で）将来のことをどうしようとかは、あんまり考えてなかったですね」

その一方、ある思いが渦巻いてもいた。

「自分の“現在位置”を確かめたい、と思ったんです。プロの中に混じったらどうなるんだろう、という好奇心が湧いたんですね」

そんな中西にぴったりのテレビ番組の企画が、1987年のゴールデンウィークに放送された。朝日放送のコンテスト番組で、50組以上の素人参加者が集まり、生放送するというものだ。

「面白い人を集めて、それを朝から生放送で流し続けるという、今思えばバブル時代の企画だったんでしょうね（笑）。ほかの人の調子が悪かったんだと思うんですが、出場したら優勝しまして、その番組を見たレコード会社から声がかかったんです」

「君の声でレコードを作りたい」で上京

声をかけたのは、キティレコードだったが、その名を知らず「サンリオが俺に何の用や？」と思ったとか。当時の大阪支社の担当者に会いに行ったところ、「東京のプロデューサーが君の声でレコードを作りたがっている」と聞かされた。

「声を聴いてくれてたんや、と思いましたね。当時は本格的にレコードを作るなら関西在住というわけにはいかない時代。東京へ来るよう誘われて悩みましたが、まだ時代はバブルだったので、やる気になったんでしょうね。仕事も人生をかけるほどのことはやってなかったし、人を疑いもしてなかったね。レコードが出せるならいいかな、という思いで行きました。今だったらそんなに簡単にレコードなんて出せるわけないから、蹴ってたと思います。」

売れないままの「最後の雨」を「もう一度売り込もう」

そこから約4年間の下積みを重ね、シングル「愛しかないよ」でデビューしたのは1992年4月のこと。オリコンランキングには入ったものの、ヒットとは言い難い結果だった。そしてその年の8月に2枚目のシングル「最後の雨」発売となったが、9月発売のアルバム「VOICE PEAKS」からの先行カットという位置づけだった。中西としては、自身が作詞を務め、バルセロナ五輪の日本テレビイメージソングとなった「君が微笑むなら」が収録されており、むしろこちらの曲に思い入れがあったという。だが、当初は全く売れなかった。

「五輪が終わると、本当に微動だにしないというぐらい売れませんでしたね（苦笑）。チャートでも水面下で、1992年は年内いっぱい、何の反応もなかったほど。力を入れていたレコード会社のスタッフも、みんなしゅんとしてしまって。それでもこの曲を何とか盛り上げてくれようとしてくれて、じっくり聴いて歌ってもらうという方向性でカラオケで広めようとしたほか、有線放送にも売り込んでいきました」

当時、大阪有線とキャンシステムには、全国1,000カ所といわれる放送拠点があった。さすがにすべてを訪ねるのは無理だったが、地方で行われるライブの機会やキャンペーン取材なども利用して、3分の1ほどは回った。視覚的なアプローチも試みようと、映画監督を起用し絵コンテを作り直したうえで、ドラマ仕立てのプロモーションビデオを撮り直した。

プロモーションビデオ撮影

「忘れもしない、1993年1月7日午前5時半に新宿公園前の集合でした。放水車がとんでもない水量を降らせる中で、両手を広げた僕が、高さ2メートルの台の上に立ち続けたんです。もう目も開けられないほどで、自前のジャケットはずぶ濡れでしたよ（笑）。16ミリフィルムで撮影したため、画面で分かるぐらいの水量が必要だったと後から聞かされましたけれど。その後も外苑前や（鎌倉の）七里ガ浜で同じように水をかけられながら撮影を続けて、終わったのは午後11時半。寒いなんてもんじゃなかった。不思議と風邪はひきませんでしたけどね」

ロングヒット達成

そのビデオをカラオケの第一興商が採用し、本人やスタッフの執念が実ったのか、曲は再びじわじわとチャートを上昇。オリコンベスト10入りこそならなかったが、ロングヒットを続け、90万枚を超える大ヒットとなった。

のちに多くのアーティストにカバーされてきたが、最も長くこの曲と付き合ってきたのは自分という自負がある。今も歌う際には生半可な気持ちではいられないそうだ。

＊＊＊

努力が実り、ヒット歌手の仲間入りを果たした中西。第2回【「コスパやタイパだけを求めて生きたくない」 中西保志がアルバムを「BONUS TRACKs」と名付けたワケ】では、20年ぶりの発売となったオリジナルアルバムについて語っている。

デイリー新潮編集部