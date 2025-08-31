

ぶつかり男の心理と対処法について取材しました（写真：bee／PIXTA）

街中や駅の構内でわざと他人に体当たりをする「ぶつかり男」。筆者もこの夏、都内で被害に遭った。「ぶつかり男」はなぜ他人にわざとぶつかってくるのか。その心理と防御策を専門家に聞いた。

都内の地下鉄のホームで被害

筆者がぶつかり被害に遭ったのは、7月上旬。夜10時ごろ、都内の地下鉄のホームを1人で歩いていたところ、正面から来た30〜40代ぐらいの男性が体当たりしてきた。

「イタっ！」

と声が出て、よろけて振り返ったときには、男はもう人混みに紛れていた。あっという間の出来事だったが、男が直前、筆者の目を正面から見ていたのを覚えている。

ぶつけられた左肩の痛みは3日ほど続いたが、当初はショックのほうが大きかった。

男は明らかにわざとぶつかってきた。こちらはスマホを見ながら歩いていたわけでもなく、何か迷惑なことをしていたわけでもないと思う。ただ普通に歩いていただけなのに、なぜぶつかられなければいけなかったのか。

「ぶつかり男」の被害は、SNSやニュースでたびたび話題になっている。

今年5月には、“ぶつかりおじさん”こと、福岡市にある大学の男性准教授（59＝当時）が、通行人に対する複数の暴行容疑で逮捕された（傷害容疑で書類送検済み）。複数の通行人にバッグをぶつけていたという。

別の事件だが、東京のJR田町駅や地下鉄の三田駅周辺でも昨年、被害が多発したことが報告されている。

ぶつかり男の心理を読み解く

「ぶつかり男」は、なぜわざとぶつかってくるのか。

犯罪心理学の観点から、加害者の心理について研究する東洋大学社会学部教授の桐生正幸氏は、「各事例について統計的に分析を行ったわけではないので、あくまでも予測ではあるが」と前置きしたうえで、「大きな理由の1つにミソジニー（女性蔑視）が関わっているのではないか」と、次のように考察する。

「『男性は女性よりも上』とか『家事や育児は女性が行うことが当たり前』といった昔ながらの考え方は、いまだに根強く存在している。でも、現代は厳しい雇用情勢や将来への不安などがあり、男らしさのモデルは失われて、男性の存在理由が危機に瀕している。

一方で、女性は社会進出が進み、活躍しているように見える。そんな鬱屈を抱えている男性が、女性のせいで自分は不幸になっていると思い込んでいるのではないか。ぶつかり行為は逆恨みによる攻撃行動ともいえる」

その鬱憤やストレスは、主に自分より力の弱そうな女性や高齢女性に向けられる。これは「あおり運転をする人が、高級車に乗った危なそうな人物は避けるのと同じ原理」（桐生氏）だという。

では、社会的に成功していると周りから見られているような人は、ぶつかり行為をしないか。桐生氏は「それに関する研究がいまだないので断定はできないが、感情や認識のとらえ方によると考えられるので、社会的な成功や裕福であるといった要因はあまり関係ないだろう」とも言う。

ぶつかり行為をしても、加害者がなかなか逮捕されないことも、桐生氏は行為が減らない要因の1つに挙げる。人混みに紛れて逃げてしまうため、加害者を特定するのが困難だからだ。

警察に相談したとしても、加害者が故意に行ったかどうかを判別するのも難しい。このため、泣き寝入りする被害者がほとんどだ。

「“警察には捕まらない”と高をくくっていて、人混みで加害し、ヒット・エンド・ランで逃げてしまえばいいという見通しのもとで行っているので、人混みという物理的環境が用意されれば、何度も繰り返します」（桐生氏）

「犯罪は現代の社会を映し出す鏡」が持論の桐生氏。「未来に希望がないとか、世の中に閉塞感を感じるとか、『ぶつかり男』はそんな不満を立場が弱くなった男性のあがきとして噴出させている」と説明する。一方で「これを変えることは難しくはない」とも話す。

「女性よりも男性のほうが偉いという考え方を、女性も男性もフラットであるというふうに、『ぶつかり男』が変えればいい。すでに今の大学生を見れば、女性も男性もフラットだという価値観の学生は多い。ただ、いったん日本の大企業のような従来の企業風土を持つところに就職すると、昔ながらの考え方に変わってしまうのがネックですが……」

ぶつかり行為は罪に問えるのか？

そもそも、わざとぶつかる行為は罪に問えるのか。

ぶつかり行為についての記事を執筆したことがある坂野真一弁護士によると、前述した暴行容疑で逮捕された准教授のように、暴行罪（2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金など）に該当する可能性があるという。

わざとぶつかられて負傷した場合は、傷害罪（15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金）に該当する可能性がある。

民事でも、負傷したり持ち物が壊れたりした場合は、治療費や修理代について不法行為を根拠に損害賠償請求ができる可能性があるという。

一方、ぶつかられそうになった側が、ケガを避けるためにやむを得ず加害者を突き飛ばしてケガをさせたり、相手の持ち物が壊れたりした場合はどうかというと、その程度が過度でない限りは「正当防衛にあたる場合が多い」と考えられる。そのため、傷害罪に問われたり、損害賠償責任を負ったりする可能性は低いそうだ。

捕まった加害者が「わざと（故意）ではなかった」と主張することも想定されるが、不注意で負傷・死亡させたと判断された場合でも刑法上、処罰する規定はある。例えば、過失傷害罪は30万円以下の罰金、過失致死罪は50万円以下の罰金だ。

わざとかどうかは本人しかわからないため、証拠で証明するのは難しい。

しかし、「過去には酒に酔った男性がホームで電車を待っていた女性とぶつかり、女性を線路に転落させて死亡させた事件がある。この事件では重過失致死罪が適用され、執行猶予なしの実刑判決が下された。ですから、『わざと』であることが証明されなくても、証拠さえあれば重い刑事責任が問われる可能性はある」と坂野弁護士は話す。

そこで考えたいのが、ぶつかられたときにすべきことだ。

「まず、自分の身の安全が守れる状況かを最優先に考えること」と坂野弁護士。そもそも、ぶつかり男は“自分よりも弱いと見込んだ相手を狙う”ことが多いとされる。そのため、注意したり警察への同行を求めたりする場合、相手が逆上して、こちらの身に危険が及ぶおそれがあるためだ。

そのうえで必要なのは、▽加害者の写真を撮る（後ろ姿でもよい）▽被害に遭った場所の写真を撮る▽目撃者の確保▽防犯カメラなどがある場合は該当する施設に映像確認を申し入れ、可能であれば映像の写しを確保する、などだという。

大学准教授が逮捕された経緯

こうしたことができなかったとしても、警察に被害届を出すことはしておきたい。

福岡県警早良署に取材すると、前述の大学准教授の場合、通行人にバッグをぶつける被害の届け出や相談が複数あったため、警察が現場付近を警戒した結果、逮捕につながったという。

「被害届が出ても、捜査機関に捜査する義務が生じるわけではありませんが、届け出が複数になれば、この大学准教授のように警察が動く可能性が出てきます。後日でもいいので、近くの交番や警察署に届け出をしておくほうがよいでしょう」（坂野弁護士）

被害届については警察庁が昨年3月、「被害の届出に対しては、被害者等の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること」とする通達を全国の都道府県警などに出している。

このため、たとえ証拠がなくても、よほど合理性を欠く点がなければ、被害届は受理してもらえる可能性が高い。

しかし、「この通達を知らない警官がいたりして、合理的な被害届であっても受理をどうしても拒否するような場合は、『通報』の手段もある」と坂野弁護士は言う。被害届と異なり、通報は電話などで、匿名でもすることができる。被害者以外の目撃者が通報することも可能だ。

特にぶつかられてケガをした場合は、少なくとも事故に該当するため、緊急性があれば110番通報という手段も考えられる。

前出の桐生氏も、警察への届け出を推奨する。加害者は何度も繰り返す傾向があるため、一定の駅や場所で複数回、防犯カメラに映り、そのデータが蓄積されれば、そのぶん捕まる可能性が高くなるからだ。

同時に、警察だけでなく、民間で不審者情報を集めるサイトなどの活用も有効ではないかと桐生氏は言う。

例えば、IT企業ガッコムが運営しているウェブサイト「ガッコム安全ナビ」は、日本全国の不審者や防犯情報を地図やアイコンなどで確認し、共有できるようにしている。

代表取締役社長の山田洋志氏によると、ぶつかり男と思われる事案の掲載事例は、2016年5月ごろから2025年7月までの間に、少なくとも100事例あったという。

「犯罪を未然に防ぐには、これを行えば何らかの罰があるということを広く知らしめることが大切。あおり運転がまさにその代表的な例といえるでしょう。罪が周知され、ぶつかり行為の情報が共有されていけば、加害者にプレッシャーをかけられる可能性があります」（桐生氏）

躊躇せずに届け出ること

ぶつかられた側は、つい、自分も悪かったのかな、などと考えてしまったり、加害者が特定できなかったりして、泣き寝入りしがちだが、他人に体当たりをするのは非常に危険な行為だ。当たりどころが悪ければ大ケガをする可能性もある。

ぶつかり行為は犯罪であることをふまえ、被害に遭ったときは、躊躇せずに届け出るようにしたい。

（井上 志津 ： ライター）