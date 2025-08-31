室町幕府３代将軍・足利義満が、石清水八幡宮（京都府八幡市）の統括職のトップにあたる「社務職」の任命を行ったことを記録した文書が見つかり、３０日、同八幡宮が発表した。

それ以前は朝廷が任命してきたが、武家が介入したことを示す初めての史料で、専門家は「将軍家の権威を高めようとした義満の狙いがみてとれる」としている。

今回見つかったのは、義満が社務に僧・高清を任命する旨を同八幡宮に通達した「将軍家御教書」の写しで、重要文化財の「石清水八幡宮文書」の裏側に記されていた。２０１８年度の修理事業で裏紙を剥がしたところ、これまで知られていなかった写しが見つかり、調査していた。

１３９２年８月１５日付で、「石清水八幡宮寺社務の事 当職に補任せしむる所なり」などと書かれていた。管領・細川頼元の名もあり、書式から御教書の写しとみられる。義満以前は、朝廷が統括職のトップを「検校（けんぎょう）職」として任命していた。

調査した東北福祉大の鍛代敏雄教授（日本中世史）によると、御教書の同年閏１０月は「南北朝合一」が実現。翌年の同じ日付には、天皇が天下の安泰を祈る「石清水放生会（ほうじょうえ）」が行われているという。

鍛代教授は「南北朝が統一された直後の天皇にとって重要な儀式を、義満自身が主導している。天皇の権限を奪おうとしたのではなく、支える立場として権威を高めつつ、協調する姿勢を示したと考えられる重要な発見だ」と話している。