佐藤栞里、“正真正銘”のショートカット姿が話題「やっぱその髪型よ〜」「世界一似合う女の子」
タレントの佐藤栞里（35）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。さっぱりとした“イメチェン”ショットを公開した。
【写真】意外に久々!?…ショートカット姿が話題の佐藤栞里
佐藤は「正真正銘のショートカット」とつづり、最新のヘアスタイルを公開。「久々の、短さに〜Ｔシャツとデニムの日には少年が来たのかと思ったと言われるようになりました 風のおもうつぼヘア」と髪をかき上げながら満面の笑みを浮かべた。
この投稿には「やっぱその髪型よ〜」「世界一ショートカットが似合う女の子」「ハイ、大優勝！」「可愛いすぎるぅーー」との反響が寄せられている。
【写真】意外に久々!?…ショートカット姿が話題の佐藤栞里
佐藤は「正真正銘のショートカット」とつづり、最新のヘアスタイルを公開。「久々の、短さに〜Ｔシャツとデニムの日には少年が来たのかと思ったと言われるようになりました 風のおもうつぼヘア」と髪をかき上げながら満面の笑みを浮かべた。
この投稿には「やっぱその髪型よ〜」「世界一ショートカットが似合う女の子」「ハイ、大優勝！」「可愛いすぎるぅーー」との反響が寄せられている。