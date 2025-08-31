不倫はダメだとわかっていても、欲求を抑えられずに関係を持ってしまう人。禁断の恋に燃え上がって、自分たちがどれほど愚かな行為をしているかが見えなくなってしまうんですよね。そして不倫がバレたとき、一気に現実に引き戻されて罪を償わないといけなくなります。略奪できると信じていたとしても、大抵は関係が悪化して別れることになるんですよね……。今回は、略奪婚を目論む女性が孤独になった話をご紹介いたします。

慰謝料がきっかけで別れた

「私の彼氏は既婚者。もちろん最初から奥さんがいることを知りながら、付き合っていました。彼氏も奥さんとは離婚するつもりだと言ってたから、そのときが来るまで待つつもりでした。でも、離婚前に奥さんに不倫がバレて、慰謝料を請求されてしまい、彼氏と喧嘩の日々……。結局、高収入な彼氏が私の分の慰謝料も支払ってくれることになったけど、そもそも奥さんにバレないようにもっと気をつけてくれてたら、こんなことにはならなかったのに。この件がきっかけで、彼氏とはギクシャクして別れることになりました……。いつか結婚できると思って待ってたのに、こんな風に終わるなんて。不倫ってやっぱり幸せになれないのでしょうね。時間を無駄にしちゃったな」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 不倫した男性は許されるはずもありませんが、奥さんがいるとわかって付き合った女性も同罪ですよね。人の家庭を壊しておいて反省もしなければ、幸せになる未来は訪れないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。