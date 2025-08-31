ÂçµÈ¡¡2000Ç¯½é´ü¡Ö¿·À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤À¤È»×¤Ã¤¿½÷À²Î¼ê¡¡Ì¾Á°¸«¤Æ¡Ö³°¹ñ¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬30Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»þÂå¤ÎÀè¶î¤±¤À¤È»×¤Ã¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤ËÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤¿iPod¡£¡ÖÊ¡²¬»þÂå¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÇã¤¦¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÈ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤·¤Æ¡×Çã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤¤¡ª¤È¡£²¿¶ÊÆþ¤ë¤ó¤À¡ª¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶·ã¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²È¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç²»³Ú¼è¤ê¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿MINMI¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö³°¹ñ¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÊÅö»þ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿º£¤Î¡Ë±ü¤µ¤ó¤¬¡ÈÀ¨¤¯Çä¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈMINMI¤òÃÎ¤ë¥¥Ã¥«¥±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MINMI¤Ï2002Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀè¶î¤±¡£¿·À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£