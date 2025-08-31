¡ÖËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¶²¤ìÃÎ¤é¤º¡×¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÀä»¿¡ª ±Ñ£²ÉôQPR¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ÎÀÆÆ£¸÷µ£¡¢Á¯Îõ¥É¥ê¥Ö¥ëÃÆ¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë
¡¡ºòµ¨¤Ï¥í¥ó¥á¥ë¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇQPR¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÆÆ£¸÷µ£¡£º£µ¨¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿24ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢£¸·î25Æü¤ËQPR¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡££µÆü¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡ËÂè£´Àá¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥óÀï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿60Ê¬¤Ë¡¢ÀÆÆ£¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æ84Ê¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á±¿¤Ó¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ëÅ¨¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿ÊÆþ¡£º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢£³¡Ý£±¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ÂÔË¾¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤¿±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀÆÆ£¸÷µ£¤ÏQPR¤ËÉüµ¢¸å½é¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö»Ä¤ê£¶Ê¬¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¡¢Ãæ±û¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥í¥¤¥É¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤Î¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡×¤Èµ¤¹¡£
¡¡Æ±µ»ö¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÆÆ£¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éüµ¢¡×¡Ö¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¿¿¤Î¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤òÌÜ¤¶¤¹QPR¤Ç¡¢ÀÆÆ£¤Ïº£¸å¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛUnstoppable¡ª QPRÀÆÆ£¸÷µ£¤¬·è¾¡ÃÆ¡ª ¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤òÀÚ¤êÎö¤¯¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÅ¨¤ò¤«¤ï¤·¤Æº¸Â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª
