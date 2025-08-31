対人恐怖症疑惑がある元人気格闘家の近況を、格闘技好き芸人が取材。そのエピソードを披露したスタジオで、「今電話かけれる？」という無茶振りがなされた。

【映像】“対人恐怖症”疑惑 2m18cm元格闘家の近影＆肉声

芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング #1』が8月30日に放送。格闘技好きの芸人、元パンプキンポテトフライの谷拓哉が、『チェ・ホンマン 対人恐怖症で山奥生活6年』という記事の真偽を確かめるため、韓国・済州（チェジュ）島へと渡った。

2m18cmという圧倒的な体格を武器に、2000年代にK-1で人気を博したチェ・ホンマン。そんな彼が人々の視線を避けて山奥で生活しているという記事が、今年3月に報じられたのだ。取材依頼は始め断られたが、知人のトレーナーを通じて粘り強く交渉。「知人のジムで」「記事の内容や近況については深く聞かない」という厳戒態勢の下、取材が実現した。

谷は、現役時代のファイトマネー事情について質問し場を和らげると、本筋の近況について踏み込む。しかし、返ってきたのは噂とは異なる内容だった。「メンタル的に少ししんどい時期があった」ものの対人恐怖症まではいかず、山奥暮らしは山登りが趣味で週に何回か行っている姿が目撃されたため。首都・ソウルから離れた済州島にいるのは、「地元で、実家があるから」という単純な理由が明かされた。

「それじゃ困る。これ1本で韓国行って、チェ・ホンマン今元気やってもしゃーないじゃないですか」と語る谷だが、別の“最終目的”も持っていた。それが、本人と連絡先を交換し、友達になること。取材の最後に連絡先交換を持ちかけたところ、快く応じてくれたという。

スタジオではそのエピソードを受け、MCの霜降り明星・粗品が「電話かけれる？今」と突然の無茶振り。谷がスマホを取り出すと、「出たらすごいな…」という期待感があふれる。

不思議な着信音が鳴り響いて数秒、「もしもし」とチェ・ホンマンが応えた。谷が「死ぬほどウケました」と一ボケをかまし、チェ・ホンマンから「あ、ほんとですか」とそっけない返事をされる一幕を繰り広げつつ、次回は食事に行く約束をして和やかな雰囲気で会話を終えた。“友達”を証明したこのやりとりに、スタジオの芸人も「すごい！」と拍手を送っていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）