¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×°Û¼¡¸µ²á¤®¤ë¡È0.19¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃÃ²¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬44»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬30Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç44»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¡£ËÉ¸æÎ¨¤¬0.19¤È°Û¼¡¸µ¤Î¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3-2¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¡¢4Æü¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¡¢µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤òÏ¢Â³»°¿¶¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ëÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿38»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤òÄ¶¤¨¡¢À¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿39»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¿ô»ú¤òÃ¸¡¹¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ã°Û¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÉ¸æÎ¨¡£¼Â¤Ï¤³¤³3»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¿ô»ú¤Ï¡Ö0.20¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯0.19¤Ø¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤ËÂÇµå¤¬Æ¬ÉôÄ¾·â¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê°ì»þ¤ÏÎ¥Ã¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï47»î¹ç47¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢¼«ÀÕÅÀ¤Ï1¤Î¤ß¡£ËÉ¸æÎ¨¤¬´ÊÃ±¤Ë²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤¤ËÉ¸æÎ¨¡×¡ÖËÉ¸æÎ¨¤¬µ×¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ¨¤Ê¤¬¤é¥¬¥Á¤ÇÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¡¢À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£