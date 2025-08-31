¿¿¼îÏÑ¹¶·âÄ¾¸å¤Î¹ñÌ±¤Î¡È°ÛÍÍ¤Ê¹âÍÈ´¶¡É¡Ä¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Àº¿À¼çµÁ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤¤¤Þ³Ø¤Ö¤Ù¤¡È¶µ·±¡É¤È¤Ï
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤È¤Ï¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¤Î¿¿¼îÏÑ¤Ø¡¢Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¢»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤ÎÌ¿¤Ç¶õÊìµ¡Æ°ÉôÂâ¤¬´ñ½±¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢1941Ç¯12·î8Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤«¤é¡¢ºîÀïÎ©°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤¬¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Á°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Æ゙±ê¾å¤¹¤ëÊÆÀï´Ï¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¢¡ ¢¡ ¢¡
³«Àï¤Ç¡ÖËüºÐ¡×¤ò¶«¤ó¤ÀÆüËÜ
ÆïÌÚ¡¡È¾Æ£°ìÍø¤µ¤ó¤Î¡Ø½½Æó·îÈ¬Æü¤ÈÈ¬·î½½¸ÞÆü¡Ù¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Åç¤Î¸¶Çú»àË×¼Ô°ÖÎîÈê¤ÎÈêÊ¸¤Ë¡Ò°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡²á¤Á¤Ï·«ÊÖ¤·¤Þ¤»¤Ì¤«¤é¡Ó¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¹ÅçÂç³Ø¶µ¼ø¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¶µ¼ø¡¢³«Àï¤ÎÎ×»þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÏ²¼¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡ÖËüºÐ¡×¤È¶«¤ó¤À¸æ¿Î¤À¤È¤«¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¾ÝÄ§¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡¡³Î¤«¤Ë12·î8Æü¤Ï¡¢¹âÂ¼¸÷ÂÀÏº¤âºØÆ£ÌÐµÈ¤â¡¢ÀÃ¡Ê¤µ¡Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤Ê¸³Ø¼Ô¤Þ¤Ç¡¢²÷ºÈ¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀ¬¤¹¤ë·³Ââ¤ò¹ñÌ±¤ÏÂçÄÌ¤ê¤Ç´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·1939Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿»þ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î³¹Ãæ¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Âè°ì¼¡ÂçÀï¤ÎÈá»´¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÀïÁè¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¹ñÌ±¤Ï°Åß¸¤¿¤ë»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÝºå¡¡¿¿¼îÏÑ¹¶·âÄ¾¸å¤Î¹ñÌ±¤Î°ÛÍÍ¤Ê¹âÍÈ´¶¤Ï¡¢Å¥¾Â²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüÃæÀïÁè¤Ø¤ÎÊÄºÉ´¶¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤Î¤¬°ì¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆÎó¶¯¤ÎÄë¹ñ¼çµÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤òÙû¤Í¤Î¤±¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÀï¤Ã¤Æ°ìÌðÊó¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÄË²÷¤Ê»×¤¤¤â¡¢¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÇ§¼±¤ÎÏÄ¤ß¤¬¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò¡ÈÂçÀ®¸ù¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²¡¤·¤È¤É¤á¤Æ¡¢Àï¸å¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸Í郄¡¡¤ä¤Ï¤êÀï¸å¤Î¶µ°é¤ÎÌäÂê¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àï¸åÆüËÜ¤ÏÊ¿ÏÂ¶µ°é¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¡Ö·³Ââ¤ÈÀïÁè¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¡×Êý¿Ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¤ò¶µ¤¨¤º¤Ë¡¢¾Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ò¶µ°é¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í¥½¨¤Ç¤âÀº¿À¼çµÁ¤Ë´Ù¤ë
ÂçÌÚ¡¡10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤¬ÂòÂªÅç¤ÎÃ±´§ÏÑ¤òË¬¤Í¤¿¥ë¥Ý¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£Ã±´§ÏÑ¤Ë¤ÏÀÖ¾ë¤ä²Ã²ì¤Ê¤É¡¢³¤·³¤Îµ¡Æ°ÉôÂâ¤Î´ÏÁ¥¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢¤³¤³¤«¤é¿¿¼îÏÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é½Ð·â¤·¤¿¹Ò¶õÂâ¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ò¶õ½±¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¹¶·âµ¡¤¬Ã±´§ÏÑ¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤è¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶µ°é¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿·Ï²¡¡µÁÌ³¶µ°é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹âÅù¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸½Âå»Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£»Ë¼Â¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¤³¤ì¤Ï·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤Ç¤ÏÁêÅö³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹áÅÄ¡¡¤¨¤¨¡£»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤Î¶µ´±¤È¤·¤Æ2Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉÂç¤ÎÀï»Ë¶µ°é¤Ï¤«¤Ê¤êÉÏ¼å¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ³¤·³¤ÎÄÌ»Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âà´±¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³¤·³Âç³Ø¤Ç10Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ³¤·³¤Î¼ºÇÔÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤¬¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¾Íè¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¤¹¡£
ÆïÌÚ¡¡ÀïÁè¤Ï°¤¤¤³¤È¡¢Èá»´¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð±ÊÌî½¤¿È¤ÏÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¢³¤·³Âç¿Ã¡¢·³ÎáÉôÁíÄ¹¤Î»°¤Ä¤ò·Ð¸³¤·¤¿Í£°ì¤Î·³¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â±ÊÌî¤Ï1941Ç¯9·î¡¢¡ÖÄë¹ñ¹ñºö¿ë¹ÔÍ×ÎÎ¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¸æÁ°²ñµÄ¸å¡¢Åý¿ãÉô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀï¤¦¤â¤Þ¤¿Ë´¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ä¤â¤·¤ì¤Ì¡£¤·¤«¤·¡¢Àï¤ï¤º¤·¤Æ¹ñË´¤Ó¤¿¾ì¹ç¤Ïº²¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤¿¿¿¤ÎË´¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÊ¼¤Þ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ß¡¢»àÃæ¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤¦¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È¡£µæ¶Ë¤ÎÀº¿À¼çµÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àº¿À¼çµÁ¤À¤«¤é¡¢ÇÔÀï¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ø²Ì´Ø·¸¤¬µÕ¤Ç¡¢É¬ÇÔ¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Àº¿À¼çµÁ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢²¿¤¬·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶µ·±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤ÏÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò¤ä¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÇÔËÌ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¿·Ï²¡¡Îò»Ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢º£Æü¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Î¿ï½ê¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÀ¼£°Ý¿·Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¨¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸ÍËö´ü¤«¤éÌÀ¼£½é´ü¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆÎó¶¯¤Î°µÅÝÅª¤Ê¹ñÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Èà¤é¤«¤éÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢À¾ÍÎ¤ÎÊ¸ÌÀ¤òÉ¬»à¤Ç³Ø¤ó¤À¡£¤·¤«¤·Âè°ì¼¡ÂçÀï¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Àï¾¡¹ñ¤È¤·¤Æº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³°¸ò´±¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡£ÆüËÜ¤ÏÆüÏªÀïÁè¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏËÜµ¤¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀï¾¡¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼«¹û¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤ÏÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò¤ä¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÎÇÔËÌ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
