¡Ö¤Þ¤µ¤«»ä¤ÎÊý¤Ë¡×¡ÈÃ¦ÎØ¥¿¥¤¥ä¡É¤¬ÂÐ¸þ¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÈ¿Æ°¤Ç¼«Ê¬¤Î¼Ö¤âÄ¾·â¤¹¤ëÂç»´»ö¡Ä¼¡¡¹´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É4¿Í¤±¤¬¡¡´Ú¹ñ

´Ú¹ñ¤Ç²ßÊª¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬ÆÍÁ³³°¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ËÄ¾·â¤¹¤ë»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¤òÅ¾¤¬¤ê¡ÄÃè¤òÉñ¤¦¥¿¥¤¥ä
´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¤ì¤¿¥¿¥¤¥ä¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Âç»´»ö¤Î½Ö´Ö¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°¤òÁö¤ë²ßÊª¼Ö¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¼ÖÂÎ¤¬·¹¤¹õ¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬³°¤ì¥³¥í¥³¥íÅ¾¤¬¤ë¤È¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ËÀÜ¿¨¡£
¥¿¥¤¥ä¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ä·¤Í¤¿¥¿¥¤¥ä¤¬ÂÐ¸þ¼Ö¤ËÄ¾·â
²¼¤êºä¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òÄ¾·â¡£
¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬¤á¤¯¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ä¤¬¾×ÆÍ¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¹â¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢ºÆ¤Ó»£±Æ¼ÔÂ¦¤Î¼ÖÀþ¤ØÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
»£±Æ¼Ô¡§
¥¿¥¤¥ä¤¬µÞ¤Ë¶õ¤Ø¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÊý¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ä¤Ë¹²¤Æ¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ï¤Ê¤¼²ßÊª¼Ö¤«¤é³°¤ì¤¿¤Î¤«¡©
±ÇÁü¤ò¤ß¤¿ÀìÌç²È¤Ï¡¢¡ÈÀ°È÷ÉÔÎÉ¡É¤¬Ã¦ÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬Ä¾·â¤·¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î25ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë