¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é26²¯±ßÁ÷¶â¤ò¼õ¤±¤¿°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼¤¬·ãÇò¤·¤¿¡È¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ä¤ëÆæ¡É¡¢¿å¸¶°ìÊ¿¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÎMVP¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£²Ô¤®½Ð¤¹µð³Û¤Î¡ÖÂçÃ«¥Þ¥Í¡¼¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯3·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¸µÀìÂ°ÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¡×¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿å¸¶¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼¤¬´ù¤ò°Ï¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥«¡¼¤Ë¶½¤¸¤ë¡ÖÌª·î¼Ì¿¿¡×¡£ÀÞ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¿å¸¶¤â
¡¡Âè2²óµ»ö¡Ô¡È°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¡É¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¶¼¤·¤Î¿¿Áê¡×¡¢¿å¸¶¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡ÈÁêËÀ¤ÎÁÇ´é¡É¡Õ¤Ç¤Ï¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¡Ê50¡Ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¸ýºÂÌ¾µÁ¤Ç¤ÎÁ÷¶â¤ò¿å¸¶¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿²ñÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡ÈÆæ¡É¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¨¡¨¡29Æü¡ÊÊÆ¡¦¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ÇÈ½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤ò¼õ¤±¤ë¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤¬¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿åÃ«ÃÝ½¨»á¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè2²ó¡£Âè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ê¡¼¡É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ææ
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼¤¬2023Ç¯10·î¤ËÁÜººÅö¶É¤«¤é°ãË¡ÅÒÇî¤Îµ¿¤¤¤Ç²ÈÂðÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ï¿å¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤â¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍâÇ¯1·î¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î½÷Àµ¼Ô¤¬¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Î²È¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÂçÃ«¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ï¤½¤Î¸åÁÜººÅö¶É¤Ø½Ð¸þ¤¡¢ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Æ±·î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¿å¸¶¤Ï¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î¤Ë´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢¿å¸¶¤ÏESPN¤Îµ¼Ô¤«¤éÌó90Ê¬´Ö¤ÎÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¡¢»ö·ï¤Ï°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£Åö»þ¡¢¿å¸¶¤Ï¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ë¡ÖÊóÆ»¤ò¸«¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ï¤³¤¦Á÷¿®¤·¤¿¡£
¡Ò¸«¤¿¤è¡£¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥¿¥é¥á¤À¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¥ß¤ÏÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤«¤éÅð¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¸ªÂå¤ï¤ê¤ò¤·¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ó
¡¡¿å¸¶¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Êtechnically¡Ë¡¢»ä¤ÏÈà¤«¤éÅð¤ó¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ó
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼¤ÏÌ¤¤À¤Ë¡¢¤³¤Î¿å¸¶¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ê¡¼¡É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿ÁêËÀ¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬¡¢°ìÊ¿¤ÎÅÒÇî¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡ÖÆ±¤¸¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡»ö·ïÈ¯³Ð¤«¤é5Æü¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç¡¢Èà¡Ê¿å¸¶¡Ë¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁ´¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤Î´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÈÝÄê¤·¡¢¤½¤ì¤ÏºÛÈ½¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ü¥¦¥ä¡¼¤â¡ÖæÆÊ¿¤Ï°ìÀÚ¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤¬²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¿å¸¶¤¬¡Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢Ì¤¤À¤Ëç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£2Ç¯È¾¤Ç1Ëü9000²ó¤âÅÒ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1²óÅÒ¤±¤ë¤Î¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤ª¤½¤é¤¯2¡Á3Ê¬¡£¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÃµ¤·¤ÆÅÒ¤±¤ë¡£¤¿¤À¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬Âé¸ïÌ£¤Ê¤ó¤À¡£¤ª¶â¤À¤±ÅÒ¤±¤Æ»î¹çÃæ·Ñ¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¼Ô¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬2Ç¯È¾¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢°ìÊ¿¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²ÈÂ²¤Ë±£¤ì¤Æ1ËÜ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢1Æü¤Ë3È¢¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤È°ì½ï¤À¤è¡£
¡¡æÆÊ¿¤¬°ìÊ¿¤ÎÅÒÇîÊÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ë¤Ï²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»öÂÖ¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡£1·ï¤Ï²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¹¹ðÅã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ïº£Ç¯8·î¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ÊÌÁñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤éÂåÍý¿Í¤ÈÂçÃ«ËÜ¿Í¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿·ï¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¾ï¤Ë¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÂåÍý¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£¸å¤âÂçÃ«¥Þ¥Í¡¼¤òÁÀ¤¦¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÎ»¡£Âè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¿åÃ«ÃÝ½¨¡Ê¤ß¤º¤¿¤Ë¡¦¤¿¤±¤Ò¤Ç¡Ë¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂçÂ´¡£2011Ç¯¡¢¡ØÆüËÜ¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ù¤ÇÂè9²ó³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£10Ç¯Ä¶¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂÚºßÎò¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÈÆüËÜ¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ö·ï¤ò´Þ¤á¤¿¸½Âå¤ÎÀ¤Áê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯9·î12Æü¹æ