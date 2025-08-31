ÌµÅ¨¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ÐËå¡¦¥¨¥ê¥Þ¥ê¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç°µ´¬¥°¥é¥Ó¥¢¡¡¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤ÇÌ¥Î»
¡¡2025Ç¯ÅÙFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÇä¤ê¾å¤²No.1¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌµÅ¨¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ÐËå¡¦Erika¡õÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¤¬¡¢29ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY¡Ù¤ÇÉ½»æ¡õ´¬Æ¬13¥Ú¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¡ª°µ´¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤»¤¿¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå
¡¡Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤òÊ¨¤«¤»¤¿»ÐËå¤òº£Æü¤À¤±¤ÏÆÈ¤êÀê¤á¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ëµº¤ì¹ç¤¦2¿Í¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°DVD¤ÏÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à56Ê¬¤Î´°Á´ÊÝÂ¸ÈÇ¡£¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤Î¡È²Æ¤Îµ±¤¡É¤òÆÈÀê¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Éüµ¢¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é»äÀ¸³è¤Ç¤Î´Ø·¸À¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
