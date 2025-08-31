¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤á¤ë!¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×ÆÃÈÖ¤òTTFC¤Ç¶áÆüÇÛ¿®·èÄê!
¡Ö´°·ëµÇ°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ºÂÃÌ²ñ¡×¡Ö¥¬¥ô¥Ã¤È¥¢¥Ë¥á! ºÇ½ªÏÃ¡×¡Ö¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ÎÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¡£
Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(TTFC)¤Ï¡¢8·î31Æü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢»ö¸åÆÃÈÖ¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×!! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤ò¶áÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Î8·î31Æü9»þ30Ê¬¤è¤ê´°·ëµÇ°¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ö´°·ëµÇ°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ºÂÃÌ²ñ¡×¡¢TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥ô¥Ã¤È¥¢¥Ë¥á! SweetyDays¡¡¡Á¤ª¤«¤·¤ÊÆü¾ï¡Á¡×ºÇ½ªÏÃ¡¢¡Ö¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ÎÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥óÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¬¥ô¡×¤â¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¡û»ö¸åÆÃÈÖ¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×!! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×
»ö¸åÆÃÈÖ¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×!! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤Ï¡¢Ìó1Ç¯Á°¤ËÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿»öÁ°ÆÃÈÖ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×!! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤ÎÂÐ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥¥ã¥¹¥È¤ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£
¡ûÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ÖÅì±Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥Á¡¼¥à ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ¡×
¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º´°·ëµÇ° Åì±Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ(ÅÅ»Ò½ñÀÒ)¡×¤Ï¡¢ËÜÆü8·î31Æü9»þ30Ê¬¤è¤êTTFC²ñ°÷ÆÉ¤ßÊüÂêÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡Ö¤ª²Û»Ò¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢°é¤Æ¤¿¡¢ÉðÉôÄ¾Èþ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÂíÅçÆîÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦郄¶¶ÎÊÊ¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Êä¤Î3¿Í¤¬¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¡ûÌÜ¼¡
ACT¡¦£±¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ACT¡¦£²¡Ö¥·¥ç¥¦¥Þ¤Ï¿ÍµûÉ±¡©¡×
ACT¡¦£³¡Ö£Ç£Ò£Á£Ä£Õ£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¤ÎÈëÌ©¡ª¡×
ACT¡¦£´¡ÖÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤òÁÏ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
ACT¡¦£µ¡Ö¥´¥Á¥¾¥¦Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡×
ACT¡¦£¶¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥ÈÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡×
ACT¡¦£·¡Ö¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯·»Ëå¤ÎÌ¥ÎÏ¡×
ACT¡¦£¸¡Ö°¦¤¹¤Ù¤¥°¥é¥Ë¥å¡¼¥È¤¿¤Á¡×
ACT¡¦£¹¡Ö¹áÂ¼µÓËÜ¤Ë¸«¤ë¡È¿Ä¤Î¶¯¤µ¡É¡×
ACT¡¦10¡ÖÄ¶Àä¡¦¥¬¥ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×
ACT¡¦11¡Ö¡Ø¥¬¥ô¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×
ACT¡¦12¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤Ï¡×
¡ûTTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¬¥ô¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á!¡×ºÇ½ª²ó
TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¬¥ô¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á! SweetyDays¡¡¡Á¤ª¤«¤·¤ÊÆü¾ï¡Á¡×ºÇ½ªÏÃ¡ÖÂè93²ó¥´¥Á¥¾¥¦Æ¤ÏÀ²ñ¡×¤ÏËÜÆü8·î31Æü9»þ30Ê¬¤è¤êTTFC²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡¡
¤Ï¤Ô¤Ñ¤ì¤ÎÎ±¼éÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¥·¥ç¥¦¥Þ¤¿¤Á¤ò¸«Á÷¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤âµï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ç¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¤¿¤Á¤¬¡È°ìÈÖ¤¤¤¤¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ÏÃ¯¤«¡É¤òµÄÂê¤Ë¡ØÂè93²ó¥´¥Á¥¾¥¦Æ¤ÏÀ²ñ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç¿Í¤Î´¶Æ°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¥´¥Á¥¾¥¦¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ËÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤ÍèµÒ¤¬ÍðÆþ¤·¤Æ¡Ä!? ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¼¤Î½Ð±é¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡û¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¡Ö°ìÇ¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤¬ÅþÃå¡¢8·î31Æü9»þ30Ê¬¤è¤êTTFC²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ê¥·¥ç¥¦¥Þ Ìò¡ËŽ¤ÆüÌîÍ§Êå¡Ê¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ Ìò¡Ë¡¢µÜÉô¤Î¤¾¤ß¡Ê´Åº¬¹¬²Ì Ìò¡Ë¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬ Ìò¡Ë¡£
¡û¥Õ¥¡¥óÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¬¥ô¡×
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÙºÇ½ª²óÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢TTFC¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥óÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¥¬¥ô¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥Õ¥¡¥óÅê¹Æ¤ÇÇ®¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤ë´ë²è¤À¡£°ì¹Ô¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ä¹Ê¸¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥óÅê¹Æ¤Ç¤âOK¡£
´ü´ÖÆâ¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¬¥ô¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡×¤ò¥Ç¥¸¥³¥óÇÛÉÛ¤¹¤ë(9·î¾å½ÜÍ½Äê)¡£Åê¹Æ²ó¿ô¤Î¸ÂÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤Ï°ì¼ïÎà¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏTTFCÆâ¤Î¤ß¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃêÁª¤Ç1Ì¾¤Ë¡Ö¥¬¥ô¥¥ã¥¹¥È4¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¥Õ¥¡¥óÅê¹Æ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯8·î30Æü12¡§00¡Á2025Ç¯9·î6Æü23:59¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏTTFC¥¢¥×¥ê¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£
(C)Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¡(C) 2023 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
