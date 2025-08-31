56ºÐ¤Ç¤³¤Î¡ÈÈÄ¥Á¥ç¥³¡ÉÊ¢¶Ú¡¢ÆùÂÎ¤¬À¨¤¤¡ª¡È´Ú¹ñ¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡É¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤¬ÂçÃÀ¤Ë¸ø³«
²Î¼ê¡¿½÷Í¥¤Î¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤¬¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤ÎÂçÃÀ¿åÃå
8·î28Æü¡¢¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö°û¤ó¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¶À¼«»£¤ê¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼«Ëý¤ÎÆùÂÎ¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë56ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈÄ¥Á¥ç¥³¡¢ÀöÂõÈÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¢¶Ú¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥£¡¼¥Ð¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÊª¤Î¡ÈÈÄ¥Á¥ç¥³Ê¢¶Ú¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎGenie TV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÊõ¤Î¤è¤¦¤Ê»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¥ó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥ª¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1969Ç¯8·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø·ëº§Êª¸ì¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£1997Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸å°¦¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¿§µ¤¤òÁ°ÌÌ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß¡¢¡È´Ú¹ñ¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¡¢¥Ò¥Ã¥ÈºîÂ¿¿ô¡£ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤ÃË¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¹Ã¾õÁ£¥¬¥ó¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ç¹¥±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£