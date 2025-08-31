上田竜也プロデュース“ハロウィンフェス”今年は代々木で開催 小山慶一郎・川島如恵留・B&ZAIら出演者一部解禁【MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite】
【モデルプレス＝2025/08/31】元KAT-TUNの上田竜也がプロデュースするハロウィンフェス『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』が、国立代々木競技場 第一体育館にて開催決定。10月29日、10月30日の2日間にわたり行われる。
【写真】上田竜也「美女とデート」報告
2024年に1st Biteとしてパシフィコ横浜にて開催され、魔王上田の声がけの下に集まった豪華なメンバーがハロウィンを彩るモンスター達となって最高のパーティーを繰り広げた同イベント。ハロウィンと音楽フェスが合体した1日限りでスペシャルな伝説の公演となった。
2025年は会場をサイズアップし、出演者もさらにバラエティに富んだメンバーが集結。2日間にわたって様々なモンスター達が暴れる。2024年に引き続き、本編だけでなく、会場内外に至るまで上田がプロデュースを手掛け、来場者が仮装するための更衣室やメイクスペース、キッチンカーとフォトスポットが設置され、巨大なハロウィンの世界が渋谷に出現する。
開催にあたり、上田は「マウスピースフェス 2年目になります！去年『毎年恒例に出来たら…』と言っていた事が実現して凄く嬉しく思います」と喜びをコメント。「今年も演出、プロデュースしていきます さぁ！今年もじゃんじゃん 仮装して遊びに来てくださいな 派手に盛り上がろうぜ！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
マウスピースフェス 2年目になります！去年「毎年恒例に出来たら…」と言っていた事が実現して凄く嬉しく思います 2年目のゲストもかなり豪華な人達が出演してくれます 前回出てくれたメンバーも違う形で参加してくれたり…今年も面白くなりそうです！ちなみに まだ 発表されてない方も… 会場も大きくなり一歩一歩前進しているのを感じますね 今年も演出、プロデュースしていきます さぁ！今年もじゃんじゃん 仮装して遊びに来てくださいな 派手に盛り上がろうぜ！
【日程】
2025年10月29日（水）OPEN 17：00／START 18：00
2025年10月30日（木）OPEN 17：00／START 18：00
【出演者】
・10月29日（水）
上田竜也
小山慶一郎（NEWS）、川島如恵留（Travis Japan）
矢花黎、菅田琳寧、鈴木悠仁、稲葉通陽（B&ZAI）
鬼龍院翔（ゴールデンボンバー）、BALLISTIK BOYZ、Novelbright、ファントムシータ and more ...
・10月30日（木）
上田竜也
川島如恵留（Travis Japan）、鬼龍院翔（ゴールデンボンバー）
BALLISTIK BOYZ、Novelbright、ファントムシータ、7ORDER and more ...
【会場】
国立代々木競技場 第一体育館
〒150ー0041 東京都渋谷区神南2丁目1−1
【Not Sponsored 記事】
【写真】上田竜也「美女とデート」報告
◆上田竜也プロデュース“ハロウィンフェス”、今年も開催
2024年に1st Biteとしてパシフィコ横浜にて開催され、魔王上田の声がけの下に集まった豪華なメンバーがハロウィンを彩るモンスター達となって最高のパーティーを繰り広げた同イベント。ハロウィンと音楽フェスが合体した1日限りでスペシャルな伝説の公演となった。
開催にあたり、上田は「マウスピースフェス 2年目になります！去年『毎年恒例に出来たら…』と言っていた事が実現して凄く嬉しく思います」と喜びをコメント。「今年も演出、プロデュースしていきます さぁ！今年もじゃんじゃん 仮装して遊びに来てくださいな 派手に盛り上がろうぜ！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
◆上田竜也コメント
マウスピースフェス 2年目になります！去年「毎年恒例に出来たら…」と言っていた事が実現して凄く嬉しく思います 2年目のゲストもかなり豪華な人達が出演してくれます 前回出てくれたメンバーも違う形で参加してくれたり…今年も面白くなりそうです！ちなみに まだ 発表されてない方も… 会場も大きくなり一歩一歩前進しているのを感じますね 今年も演出、プロデュースしていきます さぁ！今年もじゃんじゃん 仮装して遊びに来てくださいな 派手に盛り上がろうぜ！
◆「MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite」公演概要
【日程】
2025年10月29日（水）OPEN 17：00／START 18：00
2025年10月30日（木）OPEN 17：00／START 18：00
【出演者】
・10月29日（水）
上田竜也
小山慶一郎（NEWS）、川島如恵留（Travis Japan）
矢花黎、菅田琳寧、鈴木悠仁、稲葉通陽（B&ZAI）
鬼龍院翔（ゴールデンボンバー）、BALLISTIK BOYZ、Novelbright、ファントムシータ and more ...
・10月30日（木）
上田竜也
川島如恵留（Travis Japan）、鬼龍院翔（ゴールデンボンバー）
BALLISTIK BOYZ、Novelbright、ファントムシータ、7ORDER and more ...
【会場】
国立代々木競技場 第一体育館
〒150ー0041 東京都渋谷区神南2丁目1−1
【Not Sponsored 記事】