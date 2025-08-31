¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×À¸ÅÌÌò¤«¤é»É·ã ¹À¥¤¹¤º¤Î½Ð±éÈëÏÃ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/31¡Û½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤¬30Æü¡¢½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË15»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ ¹À¥¤È¶¦¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÆü¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¶µ¤¨»ÒÌò¤¿¤Á¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÇòÀÐË¨²»¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþÊ¸»úÈäÏª
½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×¡£±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹À¥¤¬OG¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¿å¤Ï³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¡×¡Ê2023¡Ë¤ÇáÄ¿¿¤È¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ø¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤ç¡¼¡ª ¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»£±Æ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾åÇòÀÐ¤Ï±Ç²è¤Ë°ú¤Â³¤¤¤ÆÂç¹¾ÁÕÌò¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»ÕÌò¡£À¸ÅÌÌò¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤ò¡Ö²¿ÅÙ¤â³Ð¤¨¤ë¤Û¤É´Ñ¤Æ¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤æ¤¨OGÌò¤Î¹À¥¤¿¤Á¤¬Íè¤ë¡Ö²¿Æü¤«Á°¤«¤é¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡ª¸å²¿Æü¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢áÄ¿¿¤éÀ¸ÅÌÌò¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂº·É¡£ËÜ¤ÃÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¡×¤ÈÀä»¿¡£ÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¶¦¤Ë¥«¥ë¥¿¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÆ±¤¸É¨¤ÈÂ¤Î¹Ã¤ÎÄË¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¡×¤æ¤¨¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤âÀ¨¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¡Ø¶µ¤¨»Ò¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¡Ù¤¿¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¾åÇòÀÐ¤Ï¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ò¡ÖÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤È¤Þ¤ÇÀä»¿¤·¡¢Ìò¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¹À¥¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦°½À¥ÀéÁá¤¬¡Ö»î¹ç¤Ç¡ÊÆÉ¼ê¤È¤·¤ÆÉ´¿Í°ì¼ó¤ò¡ËÆÉ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÎÌ´¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂ³¤¤òº£²óÉÁ¤±¤¿¡×¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤È¸ý¤Ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¶¥µ»¥«¥ë¥¿¤ÎÆÉ¼ê¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Î¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·è¤Þ¤ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë±ü¤¬¿¼¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿²¿¤«¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¿´¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤ÊÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ðÇ®Åª¤Ê´¶¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤Çµ®½Å¡× ¤À¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ËÜºî¤Ï¡¢Ëö¼¡Í³µª»á¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2,900ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¾å¤Î¶ç¡Ý¡×¡ÖÆ±¡Ý²¼¤Î¶ç¡Ý¡×¡ÖÆ±¡Ý·ë¤Ó¡Ý¡×¤Î10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ËÄ©¤à¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÇß±à¹â¹»¤Î¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ÏÉô°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÇÑÉôÀ£Á°¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÍ©ÎîÉô°÷¡¦¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¸ÜÌä¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¹¾¡Ê¾åÇòÀÐ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÇòÀÐË¨²»¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþÊ¸»úÈäÏª
¢¡ ¾åÇòÀÐË¨²»¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¡Ö²¿ÅÙ¤â³Ð¤¨¤ë¤Û¤É´Ñ¤Æ¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê
