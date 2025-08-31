¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë·ì¤¬...¡×¥É·³¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â3²ó¤Þ¤Ç4KÌµ¼ºÅÀ
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï30Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë·ì¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤âÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤Ï»î¹çÃæ¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î±¦ÂÀ¤â¤âÉÕ¶á¤Ë·ì¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï»Ø¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤â¡ÖÄÞ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ö·ì½Ð¤Æ¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë·ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö·ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¥Ê¥¤¥¹¥Ô¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¡£¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢3²ó¤Þ¤ÇºÇÂ®97.5¥Þ¥¤¥ë(Ìó156.9¥¥í)¤òµÏ¿¤·¡¢3²ó4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡£ÂÇ¼Ô1¿Í¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤´°àú¤ÊÅêµå¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£