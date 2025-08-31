»Ò¤É¤â¤¬ÅÔ±Ä½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·î10Ëü±ß¡×¤ÎÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÚ¤êµÍ¤á¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡Ö²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤¤«¤é¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤¤«¤éÆ±µï¤·¤è¤¦¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª ÅÔ±Ä½»Âð¤ÎÆ±µï¥ëー¥ë¤È¤Ï
ÅÔ±Ä½»Âð¤Ï¸øÅª¤Ê½»ÂðÀ©ÅÙ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì±´Ö¤ÎÄÂÂß½»Âð¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Æþµï¼Ô¤äÆ±µï¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·³Ê¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÆ±µï¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔ±Ä½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±µï¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¸Â¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¹âÎð¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¡ü·ëº§¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç
¡ü²ð¸î¤ä´Ç¸î¡¢ÄÌ³Ø¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¾ì¹ç
¡üÂ¾¤Ë½»¤à¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¤³¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ÖÆ±µï¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±µï¤¹¤ë¤Ë¤Ïµö²Ä¤¬É¬Í×¡ª ¼êÂ³¤¤È¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
ÅÔ±Ä½»Âð¤Ç¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¡ÊJKKÅìµþ¡Ë¤Ë¡Ö½»ÂðÆ±µï¿½ÀÁ½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Æ¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿½ÀÁ¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÀµ¼°Æ±µïµö²Ä¡Ê´ü¸Â¤Ê¤·¡Ë
¼ç¤Ë¿Æ»Ò¤äÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤É¡¢¶á¤·¤¤²ÈÂ²¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÉÞÍÜ¤ä²ð¸î¤Ê¤ÉÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Î¤Û¤«¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÆ±µï¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü´ü¸ÂÉÕ¤Æ±µïµö²Ä¡Ê1Ç¯¤´¤È¹¹¿·¡Ë
ÁÄÉãÊì¤ä·»Äï»ÐËå¤Ê¤É¡¢¾¯¤·±ó¤¤¿ÆÂ²¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤Á¤é¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸¶Â§1Ç¯Ã±°Ì¤Îµö²Ä¤Ç¡¢¹¹¿·¤Ë¤ÏºÆÅÙ¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
À¤ÂÓ¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿½ÀÁ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±É¼¤ä¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¡¢ÉÞÍÜ´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤ë½ñÎà¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ñÎà¤Î½àÈ÷¤ä¿³ºº¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Æ±µï¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤éÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄÂ¤ä·ÀÌó¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡© Æ±µï¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ²½¤È¤Ï
¿Æ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÅÔ±Ä½»Âð¤Î²ÈÄÂ¤Ï¡¢Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±µï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢²ÈÄÂ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬Æ±µï¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤â¹ç»»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î10Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¤â¡¢Ç¯´Ö¤Ç120Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄÂ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼êÂ³¤¤»¤º¤ËÌµÃÇ¤ÇÆ±µï¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢½»Âð¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·¡ÊÂàµî¡Ë¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§°Â¿´¤·¤Æ¿Æ»Ò¤ÇÊë¤é¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È
ÅÔ±Ä½»Âð¤Ë¿Æ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍýÍ³¤Î¤¢¤ëÆ±µï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤Á¤ó¤È¿½ÀÁ¤·¤Æµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£
ÌµÃÇ¤ÇÆ±µï¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²ÈÄÂ¤ÎºÆ·×»»¤ä·ÀÌó²ò½ü¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤Ì¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¾ð¤òÀµ¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¡¢²ÈÂ²¤¬»Ù¤¨¹ç¤¨¤ëÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢Áá¤á¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
