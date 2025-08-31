²£»³Íµ¡¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Þ¥é¥½¥ó60¥¥íÆÍÇË¡¡µÙ·Æ½ê¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥·¥ó¥°¹Ô¤¤¡¢Åí¿©¤Ù¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë
¡¡²Æ¹±Îã¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤¬30Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ì¾Êª´ë²è¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢SUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬Ä©Àï¡£Áö¹Ôµ÷Î¥105¥¥í´°Áö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡²£»³¤Ï31Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬º¢¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â60¥¥íÃÏÅÀ¤òÄÌ²á¡£±èÆ»¤«¤é¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é²£»³¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ò»Ï¤á¡¢·ÐºÑÅª¤Ë»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÊç¶â¶â³Û¤Ï¡¢2²¯7278Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤ÏµÙ·Æ½ê¤Ç¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¡£Åí¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´°ÁöÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£»³¤Ï²ÈÄí¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¡¢Äï¤¿¤Á¤¬»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é»Ò¶¡¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²£»³¤Ï±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÁö¤ê»Ï¤á¤¿¡£