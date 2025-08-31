「次はパーソナリティデビュー」安田美沙子、息子がラジオブースに!? 「お子さんと楽しそう」の声
タレントの安田美沙子さんは8月29日、自身のInstagramを更新。ラジオブースでの親子ツーショットを披露しました。
【写真】安田美沙子、息子とのツーショットを披露！
安田さんは「この日は、パパに次男の塾を任せて。。あれ？ 夏休み長男は誰がみるの？となり。。（ごめん）ロビーで待ってもらおうと思ったのですが、入れてくださいました ほんとにありがとうございました おかげで社会見学が出来ました 帰りにTBS横のマクドナルドでお詫び」と続け、長男がラジオ番組の収録に同行していたことを明かしました。ラジオブースで“社会科見学”をしている長男の姿や親子ツーショットも披露しています。
コメントでは「美沙子さんお子さんと楽しそうですね」「次はパーソナリティデビューだね」「ほほえましい」「安田さん可愛い」「美人さんですね」「美沙子さん綺麗」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】安田美沙子、息子とのツーショットを披露！
「美沙子さんお子さんと楽しそう」安田さんは「おはようございます 今日は10:40ごろ〜 TBSラジオ『教えて！壁紙のこと。』O.Aです」とつづり、4枚の写真を載せています。1枚目では、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組にゲスト出演したSKE48の元メンバー・須田亜香里さんとのツーショットを披露。
コメントでは「美沙子さんお子さんと楽しそうですね」「次はパーソナリティデビューだね」「ほほえましい」「安田さん可愛い」「美人さんですね」「美沙子さん綺麗」などの声が寄せられています。
夏休み旅行の家族ショットを披露！たびたび親子で出かけた際の写真を自身のInstagramに投稿している安田さん。25日には、家族旅行の様子を投稿し、家族で海で遊ぶ様子や兄弟2人が楽しそうに過ごす姿などを披露しています。安田さん親子が満喫した夏休みの投稿はほかにもたくさんあるので、気になる人はチェックしてみてください。
(文:福島 ゆき)