¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Õ¤ó¤ï¤ê¥±¡¼¥¡×È¯Çä¡ª¡¡¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡É¤È¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Õ¤ó¤ï¤ê¥±¡¼¥¡×¤¬¡¢9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢ÃæÉô¡¢À¾Éô¡¢¶å½£¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Ü¥ê¥¹¤¬¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡ª ¡Ö½©¤ÎËÜ»Å¹þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î·ÊÉÊ
¢£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Õ¤ó¤ï¤ê¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÉ÷Ì£¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÆÃÄ¹¡£70¼þÇ¯¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤Ï9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö½©¤ÎËÜ»Å¹þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò³«ºÅ¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±þÊç·ô22Ëç¤ò1¸ý¤È¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¤¯¤Þ¤Î¤ª¤È¤³¤Î¤³¥Ü¥ê¥¹¤Î³¨ÊÁ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ç»¤¤¥ì¥ó¥¬¿§¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡õ¥Ü¥ê¥¹¤¬¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡ª ¡Ö½©¤ÎËÜ»Å¹þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î·ÊÉÊ
¢£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Õ¤ó¤ï¤ê¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¤·¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÉ÷Ì£¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤Ï9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö½©¤ÎËÜ»Å¹þ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò³«ºÅ¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±þÊç·ô22Ëç¤ò1¸ý¤È¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¤¯¤Þ¤Î¤ª¤È¤³¤Î¤³¥Ü¥ê¥¹¤Î³¨ÊÁ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ç»¤¤¥ì¥ó¥¬¿§¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£