¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤Ê¸²½¤Î¸µÁÄ¡×¡ÈÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤ÎÈþ¿Í²è¡ÉÃÝµ×Ì´Æó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö½÷À¤¬¸«¤Æ¤â¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡× Ã°ÇÈ»ÔÎ©¿¢ÌîµÇ°Èþ½Ñ´Û
¡¡ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¡¦ÃÝµ×Ì´Æó¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝµ×Ì´Æó¤ÏÂçÀµ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ®¤µ¤Ð¤¤Ç¿§Çò¤ÇÈ¬Æ¬¿È¤Î½÷À¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉ÷¡ÖÌ´Æó¼°Èþ¿Í¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ´Æó¤Î¸¶²è¤ò´Þ¤àºîÉÊ£²£°£°ÅÀ°Ê¾å¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖÃÝµ×Ì´Æó¤Î¤¹¤Ù¤Æ ²è²È¤Ï»í¿Í¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃ°ÇÈ»ÔÎ©¿¢ÌîµÇ°Èþ½Ñ´Û¤Ç£³£°Æü¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì´Æó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ò¿À¸Í»Ô¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢£±£¹£±£·Ç¯¤Ë¤ÏÍÇÏ²¹Àô¤ËÂÚºß¤·¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¼¸Ë¸©¤È¤Î¤æ¤«¤ê¤â¿¼¤¯¡¢¤¿¤Ä¤Î»Ô¤Î¹ÁÄ®¤òÉñÂæ¤Ë°¥½¥Éº¤¦ÃË½÷¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¼¼Ç·ÄÅ²û¸Å¡×¤Ê¤É¤â´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¨²è¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢°¦¤¹¤ë½÷À¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¡¢»¨»ï¤ä¾®Àâ¤ÎÁÞ³¨¡¢À¾ÍÎ²»³Ú¤äÌ±ÍØ¤Î³ÚÉè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²è²È¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì´Æó¤Î¡Ö»í¿Í¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÍè´Û¼Ô¡¡£·£°Âå¡Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¡£ÀÎ¤ÎÃåÊª¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿§¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤ì¤¤¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÉè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×
¡¡¡ÊÍè´Û¼Ô¡¡£¸£°Âå¡Ë¡Ö¼ó¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤É½÷À¤¬¸«¤Æ¤â¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë½÷À¡£¤³¤ó¤Ê½÷À¤¬¤¤¤¿¤é²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤Ç¡¢¤â¤·º£¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡£³£°Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò½êÂ¢¤¹¤ëµþÅÔ»Ô¤ÎÊ¡ÅÄÈþ½Ñ´Û¤ÎÃÝËÜÍý»ÒÉû´ÛÄ¹¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢ºîÉÊ¤ä»þÂåÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÊ¡ÅÄÈþ½Ñ´Û ÃÝËÜÍý»ÒÉû´ÛÄ¹¡Ë¡ÖÌ´ÆóºîÉÊ¤Ï¡ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤Ò¼å¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤¬Â¿¤¯¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥«¥ï¥¤¥¤Ê¸²½¡É¤Î¸µÁÄ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ì´Æó¤ÏÀéÂå»æ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÂçÀµ»þÂå¤Î¾¯½÷¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀéÂå»æ¤Î¤Û¤«ÉõÅû¡¢ÊØäµ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¤è¤¦¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì´Æó¤Ï¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Î½ÅÍ×À¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ï£±£°·î£µÆü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÌ´Æó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£