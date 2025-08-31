´ØÀ¾¤Ï¤³¤Î¿Í¤Ç¹Ô¤³¤¦¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë!?ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î·Ý¿Í¤È¤Ï¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¤¬¸ý¤Î°¤µË½Ïª
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤¬30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤Ë½Ð±é¡£´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤Î¥ª¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÆ±¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¤¹¤Ù¤ÀèÇÚ¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·¤Î´ØÀ¾·Ý¿Í³¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¡¢À¥¸ÍÍÎÍ´¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤ÈÀ¨¤¤¤è¤Í¡£¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Î¡ËÅ·¿Àº×À¸Ãæ·Ñ¤â¤º¤Ã¤ÈÀ¾Àî¤¤è¤·»Õ¾¢¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤ò¡¢º£¤Ï¹õÅÄ¤µ¤ó¤¬¥á¡¼¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤ä¤«¤é¡£´ØÀ¾¤Ï¤â¤¦¡È¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦1²ó¡ª¤Æ¤«¡¢¤â¤¦2¡¢3²óÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡×¤ÈßÀ²È¡£¤«¤Ä¤Æ¤âÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ëÈÖÁÈ¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤ÉÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á²ñ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÀ¥¸Í¤ËÌä¤ï¤ì¡¢ßÀ²È¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤â²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÏNGK¤È¤«°ì½ï¤ä¤È¹ç´Ö¤Ë¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡£¡Ê°û¿©Å¹¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÊ¸¶ç¸À¤¦¤Æ¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤¬Íè¤ó¤Í¤ó¡¢¥µ¥Ð¤â¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ï¡Á¡¢¡Ê¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤¿¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤Ë¡Ë¤ª¤«¤ï¤ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¿©¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡Ä¡£ºÇ¸å¡¢¸åÇÚ¤Ë¤ª¤´¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤±¤Ã¤¿¤¯¤½°¤¤¤ï¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈßÀ²È¤Ï¡¢¹õÅÄ¤Î¸ý¤Î°¤µ¤òºÆ¸½¤·¡¢Âç¾Ð¤¤¡£À¥¸Í¤â¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡¡