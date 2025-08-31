ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î³¤¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê17¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´õ¶õ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤¬¤Î¤¾¤¯¤ª¤Ê¤«½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ä¤ªº×¤ê¤Ç¤Î¹õ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë´õ¶õ¡£2025Ç¯7·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯½é¥×¡¼¥ë¡×¤È¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î29Æü¤Ë¤â¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î³¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë