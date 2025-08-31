

周りの人に振り回されずに、気持ちよく仕事をしていくには、苦手な人をどのようにとらえればいいのでしょうか（写真：polkadot／PIXTA）

精神科医・産業医として、23社の社員の悩みに寄り添う、尾林誉史医師。控えめに言って、面談にやってくる方のうち、半数以上が職場の人間関係で悩んでいるのだそうです。

いやな仕事先や顧客もあるけれど、一番大変なのは社内。直属の上司はもちろんのこと、同僚や後輩との関係で疲れてしまう人も多いようです。

周りの人に振り回されずに、気持ちよく仕事をしていくには、苦手な人をどのようにとらえればいいのか。尾林氏の新著『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』から対策をお伝えします。

心の中で一度、ていねいにディスる

職場では、上司以外にも、いろいろな「クセのある人たち」に出会うでしょう。

マウントを取ってくる人／権威をちらつかせてくる人／意地悪してくる人／自分の都合優先の人／やたらと大声で話す人／人の電話をすごくよく聞いている人／ゴーイングマイウェイの人

……あげていくとキリがありません。そういう人たちとあたってしまうと、毎日のことなので、とても耐えがたいですし、どう接すればいいか悩んでしまうことになります。

僕はそういうときに、苦手な人とはあまり近づかないようにして「心の中でていねいにディスる」というのをおすすめしています。

「ご自身がどんなことをしているのか、認識する能力がないんですね」「今の世の中に合わせることが、おできにならないでしょう」「もう本当に生きている価値があるんだかないんだかわからない方ですね」

とか。一度ていねいにディスって、さっぱり次に行く、というのをやってみてはどうでしょうか。

ディスるというのは、基本的によろしくない行為です。

「だいたいあいつはバカなんだよ」「上にはヘイコラして、こっちには威張ってばっかりで」「信じらんない最低の性格」「上司の資格なんか全然ない」「先週あんなことしたくせに」……。

そういうことを言ってばかりいると、自分のほうがわびしい精神状態になっていきます。きつい言葉は、結局自分の心に跳ね返ってくる。喫茶店や居酒屋でずっと悪口を言っていると、気持ちがよくなるどころか、いやな気分、いやな顔になってくるものです。もちろん、聞いている相手も楽しいわけはありません。

そういうクセがついてしまうと、ハッピーではいられないでしょう。人のことを悪者にしてあれこれあげつらっていると、いやな感情がどんどんヒートアップしてきて、いいことはないのです。

人間関係の悩みは、勤務時間が終わっても続きます。苦手な相手から言われたことを思い出してしまったりする。「こう言い返せばよかった」「でもそうするとあの人はこういうふうに言い返してくるだろう」などとシミュレーションしてしまったりする。

自分の人間性にもいけないところがあるのかもしれないとか、いや相手にも非があるだろうとか、行ったり来たりしている作業自体で疲れてしまいます。

それを断ち切るためにも、「一度ていねいにディスる」というのを、区切りにするのもひとつの方法です。

反対に、いっそのことあえて、一度とことん考えてみようと決めるのもアリです。腰を据えてじっくり考えることにする。

「見ちゃダメだよ」と言われたら見たくなるけど、「気が済むまで見ていなさい」と言われるとそんなに見たくなくなるものです。

とことん考えることにして、冷静にしっかり直視したりかみくだいたりしてみると、「なんだ、たいしたことない。そこまでこだわることか?」と思い至れたりするものです。

言ってしまえば、たかが一時的な職場の人間関係ですから。その悩みに飲み込まれないように、最終的に距離が取れればそれでよいのです。

以下、職場で悩みの種になる困った人たちについてあげておきます。

職場にいがちな“困った人たち”、どう対処すべき？

・マウントを取ってくる人

話していると必ず「私はこうなんだけど」「俺の家にはこれがあって」とマウントを取ってくる人がいます。やたらと権威に執着したり、権威をちらつかせたりする人もいます。

基本は、必要最低限のあいづちを打つか、無視するかでいいのですが、いやな気持ちを軽減するためには、とらえ方を変えていくのがいいでしょう。

自慢話をたくさんしてくるのは、自信がない人です。あなたに悪意があるわけではありません。

この人はすごいとか、この人は私より上だととらえるのではなく、「自信がなくて気の毒なところがある」と思ってあげるのが一番です。

・意地悪をしてくる人

感じの悪いことをあなただけにしてくる人もいます。これは、その人にとって目の上のたんこぶなぐらい、あなたが魅力的なのだろうということです。

何かが気に食わない。それは結局、自分にないものを持っているからくやしいのです。才能とか、やり方とか、態度とか流儀とか。

いじめられて悲しいと思ったりするのではなく、「私が持ってるからなんだ」ととらえて通り過ぎるのを待つしかないでしょう。

指摘しなくても信頼が失われていくのは時間の問題

・自分の都合を優先する人





自分の仕事のやりやすさばかり考えている人もいます。こちらが書類などを提出するときは、期限の数日前倒しが当たり前。そのくせ、自分がお願いごとをしてくるときは、いつも期限ギリギリになってです。何かやりとりするにしても、とにかく注文が多い。こちらの負担は一切考えずに、やり方を指定してくるので、できれば一緒に仕事をしたくありません。

こういう人の場合は、周りも同様に困っているので、その人に対する信頼が失われていくのは時間の問題です。

詰まるところ、そういう人は勝手に周囲から浮いていくので、その人自身が仕事を進めにくくなるでしょう。自分で自分の首をしめているということです。あなたが指摘しなくても、そのうち、変わるときがやってくるでしょう。

・境界を踏み越えてくる人

勝手に私物を触ろうとする人がいやだという方がいました。電話には聞き耳を立てないのが暗黙のルールなのにすごく聞いている人、通りがかりに、こちらのごみ箱にごみを入れられるのが引っかかる、という話も聞いたことがあります。

「私のごみ箱にごみを入れないでください」と言うわけにもいかないけれど、それが続いてどんどんいやになっていったというのです。無断でこちらの領域に入り込んでくる感じが、なんとも気になるのだそうです。

こういう人は、おしなべて周りとの協調が苦手で、衝動性が高く、自分がこうしたいと思ったらやってしまうタイプなのだととらえることが必要でしょう。あなたにだけに特別、というのでもないのではないでしょうか。

やたらと声が大きい人とか、貧乏ゆすりで大きな音を立てる人なんかもいます。リモートワークが終わってオフィスに戻ったところで、こういうタイプに頭を悩ませている方たちも結構いるようです。

以上、職場の人間関係について、苦手な人との関係は、あまり頑張りすぎずに、距離を取るほうがラクになれることが多いものです。

「なんとかしなくては」と思い詰めることを「お休み」してみるのも、気持ちよく働くための一つの方法だと思います。

（尾林 誉史 ： VISION PARTNERメンタルクリニック四谷院長）