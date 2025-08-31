½ÐÀîÅ¯Ï¯¡õÄ¹Åè°ìÌÐ¡¢36ºÐ½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È°¹ª¤ß¡É¤ËÌÔ¹³µÄ¡Ö¤¦¤ïºÇÄã¡×¡Ö°Ëâ¤À¤è¡×
½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¡½¡½¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊMC¥È¥ê¥ª¤¬Á÷¤ëÈÖÁÈ¡Ø½ÐÀî°ìÌÐ¥Û¥é¥ó¡ù¥Õ¥·¥®¤Î²ñ¡Ù¡£
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¥È¥ê¥ª¤¬¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥·¥®¥¯¥¤¥º¡×¤ËÄ©¤ó¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎSA¡¦PA¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬¼Ð¤á¤Ê¤Î¤ÏÃó¼Ö¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÃ»½Ì¤È¸úÎ¨Åª¤ÊÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÇÛÃÖ¤È¡û¡û¤Î¤¿¤á¡×¡Ö¥Ý¥¤¤òÇË¤«¤º¤Ë¶âµû¤¹¤¯¤¤¤ò¤ä¤ë¥³¥Ä¤Ï¡û¡û¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÆñÌä¤¬ÅÐ¾ì¡£À©¸Â»þ´Ö30Ê¬°ÊÆâ¤ËÁ´ÌäÀµ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤¬¡¢10Ê¬Ä¶²á¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¿Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¡£
³«»Ï¤«¤é15Ê¬¡¢3Ìä¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿3¿Í¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÁ´ÌäÀµ²ò¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÎÌäÂê¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤Ç±«¤Ê¤É¤¬2¡Á3Æü°Ê¾åÂ³¤¯¤³¤È¤ò¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡û¡û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ËÄ©¤à¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Û¥é¥ó¡¢Â³¤¤¤Æ°ìÌÐ¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ï¢Â³¤ÇÉÔÀµ²ò¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È²¿¤«Á®¤¤¤¿¤è¤¦¡£¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å·è¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÅú¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¤¬¤¢¤È10Ê¬Ç´¤ì¤Ð1¿Í¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£»ä¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤±¤É¡Ä¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤¦¡£
À©¸Â»þ´Ö¤ò¤ï¤¶¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¡¢½ÐÀî¡õÄ¹Åè¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈºÇ°¤ÊÅ¸³«¡É¤ò´ë¤à¥Û¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¦¤ïºÇÄã¡ªÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¡×¡Ê½ÐÀî¡Ë¡¢¡Öº£¤ÎÀäÂÐ¥«¥Ã¥È¤¹¤ó¤Ê¤è¡×¡Ê°ìÌÐ¡Ë¤ÈÌÔÈ¿·â¡ª¡¡¥Û¥é¥ó¤Î°¹ª¤ß¤Ë½ÐÀî¤Ï¡Ö°Ëâ¤À¤è¡×¤ÈÊò¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢·ë¶É»Ä¤ê»þ´Ö9Ê¬¤Ç½ÐÀî¡õ°ìÌÐ¤¬Ç´¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡ÊÅú¤¨¤ò¡Ë½ñ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»ä¤¬À³Ê°¤¤½÷¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¤ÈÍ¾Íµ¤½¤¦¤Ê¥Û¥é¥ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¤è¤¤Å·µ¤¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÄÉ²Ã¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³Î¿®¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½ÐÀî¤Ï¤¤¤Þ¤À¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
·ë¶É¡¢2¿Í¤È¤âÀµ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»Ä¤ê»þ´Ö2Ê¬È¾¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾Ç¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÅú¤¨¤ë°ìÌÐ¤Ë¡¢¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤´Á»ú¤òÃúÇ«¤Ë½ñ¤¯¤Î¤è¡ª¡×¤È²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£